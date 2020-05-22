Львовская область не будет ослаблять меры по коронавирусу до 29 мая

КИЕВ, 22 мая – РИА Новости. Введенный из-за коронавируса карантин во Введенный из-за коронавируса карантин во Львовской области Украины не будут ослаблять до 29 мая из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщила в пятницу пресс-служба областной государственной администрации.

В пятницу на Украине стартует второй из пяти этапов выхода из карантина, ранее введенного из-за COVID-19. В стране возобновляют работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.

"Во Львовской области уже несколько недель наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 65 человек, еще 53 человека госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию… Комиссия (по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовской областной госадминистрации - ред.) приняла решение продлить карантин на территории области до 29 мая", - говорится в сообщении.

По словам директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Ореста Чемериса, за последнюю неделю число заболевших, которые нуждаются в стационарном лечении, выросло на 90 человек. Состояние их здоровья тяжелее, чем у тех, кто заболел неделей раньше.

По решению комиссии, до 29 мая запрещается пребывание в общественных местах без масок или респираторов, нахождение на улице без документов, удостоверяющих личность, посещение учреждений образования, кроме участия во внешнем независимом оценивании, вступительных и других экзаменах, проведение массовых мероприятий с участием более десяти человек, работа заведений питания (кроме как на летних площадках и на вынос) и спорт-клубов, пассажирские перевозки в обычном режиме в городском, пригородном, междугородном и другом транспорте.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также было запрещено гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице.

Позднее кабмин Украины решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом этапе ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.