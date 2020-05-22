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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-05-22T17:03
https://ria.ru/20200522/1571854454.html
Липецкая область улучшила свои инвестиционные показатели
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РИА Новости

Липецкая область улучшила свои инвестиционные показатели

17:03 22.05.2020
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© Fotolia / Creativa ImagesРост экономики
Рост экономики
© Fotolia / Creativa Images
ЛИПЕЦК, 22 мая – РИА Новости. Предприятия Липецкой области в 2019 году,  по данным Росстата, освоили 155 миллиардов рублей, что на 111,8% больше, чем в 2018 году, тем самым став третьим регионом по этому показателю после Москвы и Московской области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
"В 2019 году предприятия области освоили 155 миллиардов рублей. Это существенно лучше по объемам инвестиций, чем в 2018 году. В расчете на душу населения в 2019 году приходится по 136 тысяч рублей  на каждого жителя области", - сказал глава региона.
Крупнейшие инвесторы Липецкой области – предприятия металлургической, пищевой промышленности, строительства и транспортировки нефтепродуктов. Более 40 миллиардов рублей направил Новолипецкий металлургический комбинат на реконструкцию доменной печи. Производители соков и детского питания компании "Прогресс" и "Агроном-сад" инвестировали в собственное развитие 1,5 и 2,2 миллиарда рублей соответственно. "Агроном-сад" для сезонных рабочих построил два трехэтажных корпуса общежитий за 300 миллионов рублей и фруктохранилище. Продолжается  закладка интенсивных садов. Завод соков и детского питания "Прогресс" модернизировал производство и расширил линейку продуктов.
Для строительства домов обманутым дольщикам ПАО "Орелстрой" инвестировал более 1 миллиарда рублей. Аналогичные объемы вложений в свою модернизацию сделал производитель соков и минеральной воды "Компания Росинка", а также АО "Транснефть-Дружба". Для поддержания высокой надежности магистральных нефтепроводов компания провела техническое перевооружение нефтеперекачивающей станции "Становая-2".
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Губернатор добавил, что инвестиции крупнейших предприятий особой экономической зоны "Липецк" – Беттерманн, Йокогама, Рэдалит Флюмберже, Бекарт, Дока, ССТ  в сумме  превысили 4,8 миллиарда рублей. Более 1 миллиарда вложено в строительство завода ООО "Шанс энтерпрайс" - пионера по производству удобрений и средств защиты растений на елецкой площадке особой экономической зоны "Липецк".
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьЭкономика
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