Липецкая область улучшила свои инвестиционные показатели

"В 2019 году предприятия области освоили 155 миллиардов рублей. Это существенно лучше по объемам инвестиций, чем в 2018 году. В расчете на душу населения в 2019 году приходится по 136 тысяч рублей на каждого жителя области", - сказал глава региона.