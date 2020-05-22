В Мордовии умер пациент с коронавирусом

Медицинский работник в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Пятидесятилетний мужчина с коронавирусом скончался в Пятидесятилетний мужчина с коронавирусом скончался в Мордовии , он страдал сердечной недостаточностью, сообщает оперштаб республики.

Ранее сообщалось, что в минувшие сутки в Мордовии скончался одиннадцатый пациент с COVID-19 – 35-летний мужчина болел сахарным диабетом.

"Зарегистрирован еще один летальный случай. Скончался мужчина 1970 года рождения с диагнозом "двусторонняя пневмония", положительным анализом на COVID и сопутствующими заболеваниями - сердечной недостаточностью и ожирением третьей степени", - говорится в сообщении.

Таким образом, в Мордовии скончались 12 пациентов с коронавирусом. Всего в Мордовии выявлено 1548 случаев коронавируса, 501 человек выписан с выздоровлением.

"Восемьдесят три пациента находятся в реанимации, в том числе 26 на ИВЛ, из них у четверых диагностирован СОVID-19. 667 человек находятся под наблюдением дома, 11 человек - в обсервационном отделении", - отмечается в сообщении.