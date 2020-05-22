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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T16:53
https://ria.ru/20200522/1571853853.html
В Мордовии умер пациент с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823183_0:336:3044:2048_1036x0_80_0_0_0d32633caa03c5ef1142bd02cd2f7ce1.jpg
РИА Новости

В Мордовии умер пациент с коронавирусом

16:53 22.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Пятидесятилетний мужчина с коронавирусом скончался в Мордовии, он страдал сердечной недостаточностью, сообщает оперштаб республики.
Ранее сообщалось, что в минувшие сутки в Мордовии скончался одиннадцатый пациент с COVID-19 – 35-летний мужчина болел сахарным диабетом.
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
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"Зарегистрирован еще один летальный случай. Скончался мужчина 1970 года рождения с диагнозом "двусторонняя пневмония", положительным анализом на COVID и сопутствующими заболеваниями - сердечной недостаточностью и ожирением третьей степени", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Мордовии скончались 12 пациентов с коронавирусом. Всего в Мордовии выявлено 1548 случаев коронавируса, 501 человек выписан с выздоровлением.
"Восемьдесят три пациента находятся в реанимации, в том числе 26 на ИВЛ, из них у четверых диагностирован СОVID-19. 667 человек находятся под наблюдением дома, 11 человек - в обсервационном отделении", - отмечается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика МордовияОбщество
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