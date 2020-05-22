В Мордовии умер пациент с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Пятидесятилетний мужчина с коронавирусом скончался в Мордовии, он страдал сердечной недостаточностью, сообщает оперштаб республики.
Ранее сообщалось, что в минувшие сутки в Мордовии скончался одиннадцатый пациент с COVID-19 – 35-летний мужчина болел сахарным диабетом.
"Зарегистрирован еще один летальный случай. Скончался мужчина 1970 года рождения с диагнозом "двусторонняя пневмония", положительным анализом на COVID и сопутствующими заболеваниями - сердечной недостаточностью и ожирением третьей степени", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Мордовии скончались 12 пациентов с коронавирусом. Всего в Мордовии выявлено 1548 случаев коронавируса, 501 человек выписан с выздоровлением.
"Восемьдесят три пациента находятся в реанимации, в том числе 26 на ИВЛ, из них у четверых диагностирован СОVID-19. 667 человек находятся под наблюдением дома, 11 человек - в обсервационном отделении", - отмечается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.