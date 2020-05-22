Источник прокомментировал заявления Лукашенко по испытанию ракет

"У нас таких полигонов просто нет. Белорусы об этом прекрасно знают. У нас максимальный полигон меньше, чем 300 километров, который они затребовали, мы сами, наши военные арендуют эти полигоны в Казахстане", - заявил источник.

"Поэтому все эти обвинения беспочвенны, у нас просто негде испытывать, мы сами пользуемся казахскими полигонами. Более того, у белорусов есть возможность пользоваться теми полигонами, которые мы арендуем в Казахстане", - подчеркнул собеседник агентства, добавив, что подобные заявления Лукашенко могут быть связаны с тем, что белорусского президента "неправильно проинструктировали".