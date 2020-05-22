Источник прокомментировал заявления Лукашенко по испытанию ракет

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о нежелании РФ предоставлять полигон для испытания их ракеты беспочвенны, у России нет полигонов для испытания ракеты дальностью 300 километров, для этого арендуются полигоны в Казахстане, и ими Минск может воспользоваться, заявил РИА Новости информированный источник.
Ранее Лукашенко заявил, что Россия не только не захотела сотрудничать с Минском в разработке ракеты, но и не соглашается предоставлять полигон для испытания белорусской разработки. В пятницу главе белорусского государства рассказали, что сейчас в стране освоена сборка китайских ракет, идет разработка собственного вооружения, способного поражать цели на дальности до 300 километров. Лукашенко поставил задачу разработать свою ракету, и разработчики заверили президента, что к сентябрю должен появиться первый опытный образец "трехсотки".
"У нас таких полигонов просто нет. Белорусы об этом прекрасно знают. У нас максимальный полигон меньше, чем 300 километров, который они затребовали, мы сами, наши военные арендуют эти полигоны в Казахстане", - заявил источник.
"Поэтому все эти обвинения беспочвенны, у нас просто негде испытывать, мы сами пользуемся казахскими полигонами. Более того, у белорусов есть возможность пользоваться теми полигонами, которые мы арендуем в Казахстане", - подчеркнул собеседник агентства, добавив, что подобные заявления Лукашенко могут быть связаны с тем, что белорусского президента "неправильно проинструктировали".