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2020-05-22T17:13
https://ria.ru/20200522/1571853497.html
Источник прокомментировал заявления Лукашенко по испытанию ракет
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РИА Новости

Источник прокомментировал заявления Лукашенко по испытанию ракет

16:47 22.05.2020 (обновлено: 17:13 22.05.2020)
24519
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о нежелании РФ предоставлять полигон для испытания их ракеты беспочвенны, у России нет полигонов для испытания ракеты дальностью 300 километров, для этого арендуются полигоны в Казахстане, и ими Минск может воспользоваться, заявил РИА Новости информированный источник.
Ранее Лукашенко заявил, что Россия не только не захотела сотрудничать с Минском в разработке ракеты, но и не соглашается предоставлять полигон для испытания белорусской разработки. В пятницу главе белорусского государства рассказали, что сейчас в стране освоена сборка китайских ракет, идет разработка собственного вооружения, способного поражать цели на дальности до 300 километров. Лукашенко поставил задачу разработать свою ракету, и разработчики заверили президента, что к сентябрю должен появиться первый опытный образец "трехсотки".
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"У нас таких полигонов просто нет. Белорусы об этом прекрасно знают. У нас максимальный полигон меньше, чем 300 километров, который они затребовали, мы сами, наши военные арендуют эти полигоны в Казахстане", - заявил источник.
"Поэтому все эти обвинения беспочвенны, у нас просто негде испытывать, мы сами пользуемся казахскими полигонами. Более того, у белорусов есть возможность пользоваться теми полигонами, которые мы арендуем в Казахстане", - подчеркнул собеседник агентства, добавив, что подобные заявления Лукашенко могут быть связаны с тем, что белорусского президента "неправильно проинструктировали".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 10:32
Лукашенко заявил, что Белоруссия будет развивать ракетное производство
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Обсудить 14
РоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Чего и следовало ожидать. Тянет белорусов на дно моря, к украинцам.
22 мая, 17:05
ААлексей
82201314
У него есть картофельные поля, пусть там испытывает.)
22 мая, 16:54
zzelip999
671800310
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