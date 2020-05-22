В Петербурге умерли три пациента с коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, подтвердила еще три смертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Петербурге, об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению города.
"Двое мужчин, один из которых работал врачом, и женщина 66 лет скончались во второй половине апреля - начале мая. Комиссия подтвердила, что смерть произошла в результате инфицирования коронавирусом", - сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.
Отмечается, что пациенты имели ряд заболеваний, в том числе хронический гепатит, гипертоническую болезнь, атеросклероз сосудов, ишемическую болезнь сердца. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19.
По данным городского оперштаба, на пятницу в Петербурге подтверждено 12 592 случая коронавируса, прирост за сутки составил 389 случаев. Выздоровели 2 859 человек, скончались – 107.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.