В Петербурге умерли три пациента с коронавирусом

"Двое мужчин, один из которых работал врачом, и женщина 66 лет скончались во второй половине апреля - начале мая. Комиссия подтвердила, что смерть произошла в результате инфицирования коронавирусом", - сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.