Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T16:13
https://ria.ru/20200522/1571850297.html
В Петербурге умерли три пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:251:3194:2048_1036x0_80_0_0_367a116df7e2f00933b05f5c48715d9a.jpg
РИА Новости

В Петербурге умерли три пациента с коронавирусом

16:13 22.05.2020
232
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, подтвердила еще три смертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Петербурге, об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению города.
"Двое мужчин, один из которых работал врачом, и женщина 66 лет скончались во второй половине апреля - начале мая. Комиссия подтвердила, что смерть произошла в результате инфицирования коронавирусом", - сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Отмечается, что пациенты имели ряд заболеваний, в том числе хронический гепатит, гипертоническую болезнь, атеросклероз сосудов, ишемическую болезнь сердца. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19.
По данным городского оперштаба, на пятницу в Петербурге подтверждено 12 592 случая коронавируса, прирост за сутки составил 389 случаев. Выздоровели 2 859 человек, скончались – 107.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
000011
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Голикова предрекла рост смертности от коронавируса в мае
Ким Чен Ын во время визита на завод удобрений к северу от Пхеньяна
СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Путин допустил вторую волну коронавируса осенью
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Названа болезнь, увеличивающая риск смерти от коронавируса
Абрикосы
Врач рассказала, чем опасны абрикосы
Люди в центре Москвы
Собянин заявил о необходимости сохранить жесткие ограничения в Москве
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
Российскую вакцину от коронавируса включили в список перспективных
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии COVID-19
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Росздравнадзор объяснил, с чем связан положительный тест на антитела
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
В "Ахмате" рассказали о состоянии Рамзана Кадырова
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
Некоторыми пациентами 52-й больницы по просьбе Путина занимались отдельно
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко назвал число пациентов с COVID-19, находящихся в реанимациях
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Роспотребнадзор назвал сроки окончания испытаний вакцины от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
03:52В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
03:50Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом
03:46В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 82 тысячи человек
03:39"Роскосмос" сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
03:34В Бразилии министерство требует суда над губернаторами из-за карантина
Лента новостейМолния