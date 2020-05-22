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Новое оружие России
2020-05-22T17:36
https://ria.ru/20200522/1571848878.html
В Санкт-Петербурге спустили на воду фрегат "Адмирал Головко"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571856434_0:320:3071:2047_1036x0_80_0_0_d6c8bd0332719e7959a9283cf8b2303d.jpg
РИА Новости

В Санкт-Петербурге спустили на воду фрегат "Адмирал Головко"

15:47 22.05.2020 (обновлено: 17:36 22.05.2020)
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© РИА Новости / пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь" / Перейти в фотобанкСпуск на воду фрегата "Адмирал Головко" на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге
Спуск на воду фрегата Адмирал Головко на судостроительном заводе Северная верфь в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь"
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Третий фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" спустили на воду в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Северной верфи", где строится корабль.
"На "Северной верфи" состоялась церемония спуска на воду фрегата "Адмирал Головко", - сказал собеседник агентства.
В мероприятии приняли участие главком ВМФ России Николай Евменов, советник президента "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Виктор Чирков, гендиректор "Северной верфи" Игорь Пономарев и гендиректор "Северного проектно-конструкторского бюро" Андрей Дьячков.
"Адмирал Головко" - уже третий в серии фрегатов, построенных по проекту 22350. Головной корабль "Адмирал Горшков" вошел в состав ВМФ России, первый серийный "Адмирал Касатонов" проходит испытания. Также в строительстве четвертый корабль "Адмирал Исаков", еще два корабля законтрактованы. Серия фрегатов может быть продолжена, но уже в модернизированном варианте.
Фрегаты проекта 22350 обладают водоизмещением в 4,5 тысячи тонн, длиной в 135 метров и шириной в 15 метров. На вооружении фрегатов будут состоять корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130 миллиметров, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или 2Калибр-НКЭ2 и ЗРК "Полимент-Редут".
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Новое оружие РоссииНиколай ЕвменовВиктор ЧирковАндрей ДьячковОбъединенная судостроительная корпорацияСеверная верфьСанкт-ПетербургЭкономика
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