В Санкт-Петербурге спустили на воду фрегат "Адмирал Головко"

"Адмирал Головко" - уже третий в серии фрегатов, построенных по проекту 22350. Головной корабль "Адмирал Горшков" вошел в состав ВМФ России, первый серийный "Адмирал Касатонов" проходит испытания. Также в строительстве четвертый корабль "Адмирал Исаков", еще два корабля законтрактованы. Серия фрегатов может быть продолжена, но уже в модернизированном варианте.