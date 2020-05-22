ЛНР оформила иск в международный суд против двух командиров силовиков

"Факты очередных преступлений, совершенных командирами 93-й и 24-й бригад вооруженных формирований Украины в отношении жителей нашей республики задокументированы, материалы переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовных дел, а также оформлен иск в Международный уголовный суд для привлечения (командира 93-й бригады вооруженных сил Украины Дмитрия - ред.) Брыжинского и (командира 24-й бригады ВС Украины Валерия - ред.) Гудзя к ответственности", - заявил Осадчий.