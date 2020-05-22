ЛНР оформила иск в международный суд против двух командиров силовиков

ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Иск в международный суд против двух командиров украинских силовиков оформили в самопровозглашенной Луганской народной республике из-за обстрелов гражданской инфраструктуры ЛНР, заявил в пятницу официальный представитель народной милиции республики Яков Осадчий.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому "отодвинуть линию соприкосновения" в случае продолжения со стороны украинских силовиков обстрелов гражданской инфраструктуры республики. Народная милиция ЛНР заявила, что за неделю украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе 14 раз.
"Факты очередных преступлений, совершенных командирами 93-й и 24-й бригад вооруженных формирований Украины в отношении жителей нашей республики задокументированы, материалы переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовных дел, а также оформлен иск в Международный уголовный суд для привлечения (командира 93-й бригады вооруженных сил Украины Дмитрия - ред.) Брыжинского и (командира 24-й бригады ВС Украины Валерия - ред.) Гудзя к ответственности", - заявил Осадчий.
По словам представителя оборонного ведомства республики, украинские силовики целенаправленно обстреливают населенные пункты ЛНР, где нет подразделений народной милиции.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения