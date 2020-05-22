Ростовское казачье общество выиграло грант по проекту "Будем помнить"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая – РИА Новости. Костино-Быстрянское хуторское казачье общество, входящее в состав Морозовского казачьего юрта (Ростовская область), выиграло президентский грант по обустройству захоронений фронтовиков Великой Отечественной войны, сообщает правительство региона.
"Костино-Быстрянское хуторское казачье общество, как некоммерческая организация, выиграло президентский грант в размере 423117 рублей на реализацию проекта "Будем помнить". Он направлен на восстановление и благоустройство воинских захоронений", - говорится в сообщении.
Участники проекта – молодежь и старшее поколение, которые взялись проводить работы по расчистке сектора Южного кладбища города Морозовска, где покоятся воины, павшие в боях за освобождение района в ходе Великой Отечественной войны, и ветераны. В планах добровольцев – установить еще и биографии фронтовиков.
В прошлом году волонтеры уже привели в порядок несколько захоронений в хуторах, где стало некому ухаживать за могилами, и расчистили часть территории кладбища с более 100 заброшенными захоронениями. Отряд восстановил и покрасил ограды и памятники, обновил именные таблички, установил судьбы более 30 участников войны, чьи имена на надгробиях были практически стерты.
"Хочется рассказать сразу обо всех наших земляках, чьи могилы удалось привести в порядок. Они – истинные герои. К примеру, Иван Кузьмич Трухачев, командир минометного расчета 993-го стрелкового полка 263-й стрелковой Сивашской дивизии 4-го Украинского фронта только за два месяца боев при освобождении Крыма в 1944 году заслужил две медали "За отвагу" – одну за бои на Перекопе, вторую – за штурм Сапун-Горы", - рассказала участница проекта Юлия Василенко.
В 2019 году казаки Морозовского казачьего юрта также выиграли грант по проекту "Долг поколений", цель которого - установка границ захоронений советских военнослужащих, погибших в лагере для военнопленных на окраине хутора Морозов. После закупки необходимого оборудования поисковики уже несколько месяцев изучают информацию о лагере, встречаются с еще живыми очевидцами периода оккупации местности немцами и их союзниками.