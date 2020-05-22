В Петербурге рассказали о допвыплатах сотрудникам соцучреждений

За период с 15 апреля по 15 июля 2020 устанавливаются следующие выплаты: врачам по 40 тысяч рублей (если коронавирусная инфекция не выявлена в организации) и 60 тысяч рублей (в случае выявленной инфекции), среднему медицинскому персоналу - по 25 тысяч рублей и 35 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу по - 15 тысяч рублей и 20 тысяч рублей. Также установлены выплаты социальным работникам, специалистам по социальной работе, специалистам по работе с семьей, специалистам по реабилитационной работе в социальной сфере, психологам в социальной сфере, педагогическим работникам, административно-управленческому персоналу - 25 тысяч рублей и 35 тысяч рублей, техническому персоналу - 10 тысяч рублей и 15 тысяч рублей.