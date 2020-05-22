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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T15:21
https://ria.ru/20200522/1571845639.html
В Петербурге рассказали о допвыплатах сотрудникам соцучреждений
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:251:3194:2048_1036x0_80_0_0_367a116df7e2f00933b05f5c48715d9a.jpg
РИА Новости

В Петербурге рассказали о допвыплатах сотрудникам соцучреждений

15:21 22.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Около шести тысяч сотрудников стационарных социальных учреждений в Санкт-Петербурге получат дополнительные выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Соответствующее постановление об установлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Стимулирующие выплаты получат сотрудники соцучреждений за работу в условиях особого режима (временной изоляции, обсервации) и длительностью рабочей смены не менее 14 календарных дней.
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За период с 15 апреля по 15 июля 2020 устанавливаются следующие выплаты: врачам по 40 тысяч рублей (если коронавирусная инфекция не выявлена в организации) и 60 тысяч рублей (в случае выявленной инфекции), среднему медицинскому персоналу - по 25 тысяч рублей и 35 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу по - 15 тысяч рублей и 20 тысяч рублей. Также установлены выплаты социальным работникам, специалистам по социальной работе, специалистам по работе с семьей, специалистам по реабилитационной работе в социальной сфере, психологам в социальной сфере, педагогическим работникам, административно-управленческому персоналу - 25 тысяч рублей и 35 тысяч рублей, техническому персоналу - 10 тысяч рублей и 15 тысяч рублей.
"На выплаты из федерального бюджета выделено 154 миллиона рублей. Перечислять выплаты начнут, не дожидаясь очередной зарплаты. Всего в стационарных социальных учреждениях Петербурга такие выплаты могут получить около 6000 человек", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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