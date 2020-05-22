В Петербурге рассказали о допвыплатах сотрудникам соцучреждений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Около шести тысяч сотрудников стационарных социальных учреждений в Санкт-Петербурге получат дополнительные выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Соответствующее постановление об установлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Стимулирующие выплаты получат сотрудники соцучреждений за работу в условиях особого режима (временной изоляции, обсервации) и длительностью рабочей смены не менее 14 календарных дней.
За период с 15 апреля по 15 июля 2020 устанавливаются следующие выплаты: врачам по 40 тысяч рублей (если коронавирусная инфекция не выявлена в организации) и 60 тысяч рублей (в случае выявленной инфекции), среднему медицинскому персоналу - по 25 тысяч рублей и 35 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу по - 15 тысяч рублей и 20 тысяч рублей. Также установлены выплаты социальным работникам, специалистам по социальной работе, специалистам по работе с семьей, специалистам по реабилитационной работе в социальной сфере, психологам в социальной сфере, педагогическим работникам, административно-управленческому персоналу - 25 тысяч рублей и 35 тысяч рублей, техническому персоналу - 10 тысяч рублей и 15 тысяч рублей.
"На выплаты из федерального бюджета выделено 154 миллиона рублей. Перечислять выплаты начнут, не дожидаясь очередной зарплаты. Всего в стационарных социальных учреждениях Петербурга такие выплаты могут получить около 6000 человек", - говорится в сообщении.
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