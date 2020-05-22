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СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"
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РИА Новости

СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"

15:02 22.05.2020 (обновлено: 16:00 22.05.2020)
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© СК РФ / Перейти в фотобанкПодозреваемый в размещении фото нацистов на сайтах "Бессмертного полка" Денис Воронцов
Подозреваемый в размещении фото нацистов на сайтах Бессмертного полка Денис Воронцов
© СК РФ
Перейти в фотобанк
Подозреваемый в размещении фото нацистов на сайтах "Бессмертного полка" Денис Воронцов
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в реабилитации нацизма жителю Волгограда Денису Воронцову, разместившему на сайте акции "Бессмертный полк" фотографию группенфюрера СС и начальника гестапо Генриха Мюллера, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По данным следствия, в подписи к фото Мюллера Воронцов указал, что это "Михайловский Геннадий". Снимок показали 12 мая в прямом эфире на сайте шествия.
Медиаэкран с портретами участников Великой Отечественной войны на Курортном проспекте в Сочи во время трансляции акции Бессмертный полк онлайн
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По словам Петренко, на допросе Воронцов отрицал причастность к публикации этой фотографии.
Шествие "Бессмертного полка" в режиме онлайн началось 9 мая и, по словам организаторов, будет продолжаться "до последней поданной заявки". Среди фотографий ветеранов обнаружились снимки нацистских преступников — Гитлера, рейхсфюрера СС Гиммлера и других. При этом Гитлер, например, значился как "участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо".
Следователи усмотрели в этих действиях "одобрение преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге" и возбудили уголовное дело.
В конце прошлой недели в СК назвали имена четырех подозреваемых в этой провокации, одним из них был Воронцов. Сообщалось, что у всех них прошли обыски, а изучение изъятых материалов и компьютеров позволяет сделать вывод, что все эти люди состояли в одних сообществах в социальных сетях.
Следственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах Бессмертного полка. Слева — подозреваемый Вячеслав Круглов. Стоп-кадр видео
16 мая, 17:54
Фигуранты дела в реабилитации нацизма состоят в пабликах Навального
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Акция "Бессмертный полк"Светлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)ВолгоградПроисшествия
Популярные комментарии
Кто минусует - рядом на скамью подсудимых и по той же статье
22 мая, 15:09
Александр Бородин
468900129
Нужно показательно, и по полной.
22 мая, 15:23
Андрей Романов
474010012
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