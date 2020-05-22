СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в реабилитации нацизма жителю Волгограда Денису Воронцову, разместившему на сайте акции "Бессмертный полк" фотографию группенфюрера СС и начальника гестапо Генриха Мюллера, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По данным следствия, в подписи к фото Мюллера Воронцов указал, что это "Михайловский Геннадий". Снимок показали 12 мая в прямом эфире на сайте шествия.
По словам Петренко, на допросе Воронцов отрицал причастность к публикации этой фотографии.
Шествие "Бессмертного полка" в режиме онлайн началось 9 мая и, по словам организаторов, будет продолжаться "до последней поданной заявки". Среди фотографий ветеранов обнаружились снимки нацистских преступников — Гитлера, рейхсфюрера СС Гиммлера и других. При этом Гитлер, например, значился как "участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо".
Следователи усмотрели в этих действиях "одобрение преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге" и возбудили уголовное дело.
В конце прошлой недели в СК назвали имена четырех подозреваемых в этой провокации, одним из них был Воронцов. Сообщалось, что у всех них прошли обыски, а изучение изъятых материалов и компьютеров позволяет сделать вывод, что все эти люди состояли в одних сообществах в социальных сетях.