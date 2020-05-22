СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"

По данным следствия, в подписи к фото Мюллера Воронцов указал, что это "Михайловский Геннадий". Снимок показали 12 мая в прямом эфире на сайте шествия.

В конце прошлой недели в СК назвали имена четырех подозреваемых в этой провокации, одним из них был Воронцов. Сообщалось, что у всех них прошли обыски, а изучение изъятых материалов и компьютеров позволяет сделать вывод, что все эти люди состояли в одних сообществах в социальных сетях.