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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T14:56
https://ria.ru/20200522/1571844046.html
В Ненецком округе ввели масочный режим
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570742346_0:85:3072:1813_1036x0_80_0_0_1752aa9756a691239436a47f01b25420.jpg
РИА Новости

В Ненецком округе ввели масочный режим

14:56 22.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке. Архивное фото
МУРМАНСК, 22 мая – РИА Новости. Жителей Ненецкого округа РФ обязали носить маски в общественных местах и транспорте для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе администрации округа.
Документ, обязывающий жителей носить маски, подписал временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.
"Согласно новой редакции постановления, с 22 мая на территории НАО введён "масочный режим с обязательным ношением средств индивидуальной защиты (масок, респираторов) при нахождении в местах общего пользования (организациях розничной торговли, общественном транспорте, включая перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковым такси, медицинских и аптечных организациях)", - говорится в сообщении.
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Кроме того, согласно постановлению, тренажёрные залы, расположенные в организациях, подведомственных департаменту образования, культуры и спорта НАО, а также стадионы и лыже-роллерные трассы возобновляют свою работу.
Возобновить деятельность также могут организации дополнительного образования (за исключением государственных). Они могут начать приём посетителей при условии соблюдения алгоритма проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, добавили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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