В Ненецком округе ввели масочный режим

МУРМАНСК, 22 мая – РИА Новости. Жителей Ненецкого округа РФ обязали носить маски в общественных местах и транспорте для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Документ, обязывающий жителей носить маски, подписал временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный

"Согласно новой редакции постановления, с 22 мая на территории НАО введён "масочный режим с обязательным ношением средств индивидуальной защиты (масок, респираторов) при нахождении в местах общего пользования (организациях розничной торговли, общественном транспорте, включая перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковым такси, медицинских и аптечных организациях)", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно постановлению, тренажёрные залы, расположенные в организациях, подведомственных департаменту образования, культуры и спорта НАО, а также стадионы и лыже-роллерные трассы возобновляют свою работу.

Возобновить деятельность также могут организации дополнительного образования (за исключением государственных). Они могут начать приём посетителей при условии соблюдения алгоритма проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, добавили в пресс-службе.