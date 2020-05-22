Первую в мире российскую плавучую АЭС ввели в промышленную эксплуатацию

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В мировой атомной энергетике произошло историческое событие: в России ввели в промышленную эксплуатацию первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию "Академик Ломоносов", сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом".
Соответствующий приказ подписал генеральный директор "Росэнергоатома" Андрей Петров.
"С сегодняшнего дня проект по сооружению плавучей атомной теплоэлектростанции в городе Певеке Чукотского автономного округа можно считать успешно завершенным. Теперь она полноправно стала 11-й промышленно эксплуатируемой атомной электростанцией в России и самой северной в мире", — заявил он.
Основанием для подписания приказа стало заключение о соответствии, которое комиссия Дальневосточного управления Ростехнадзора накануне выдала "Росэнергоатому". Этот документ подтверждает, что ПАТЭС построена в соответствии с требованиями проектной документации. Кроме того, положительное заключение выдал и Росприроднадзор.
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"Эти документы свидетельствуют, что ПАТЭС полностью отвечает действующим нормам и правилам, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным требованиям и государственным стандартам", — отмечается в сообщении.
Первая в мире плавучая АЭС состоит из береговой инфраструктуры и плавучего энергоблока "Академик Ломоносов", который оснащен двумя реакторами типа КЛТ-40С мощностью 35 мегаватт каждый. Электрическая мощность ПАТЭС составляет 70 мегаватт, тепловая — 50 гигакалорий в час.
Первую электроэнергию ПАТЭС выдала в изолированную сеть Чаун-Билибинского энергоузла Чукотки 19 декабря прошлого года, а всего с момента включения в сеть выработала более 47,3 миллиона киловатт-часов. Сейчас станция обеспечивает 20 процентов потребности Чаун-Билибинского энергоузла, а в дальнейшем, по мере окончательного завершения работы энергоблоков Билибинской АЭС, ей предстоит стать основным источником энергоснабжения Чукотки.