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Ядерные технологии
2020-05-22T17:08
https://ria.ru/20200522/1571843944.html
Первую в мире российскую плавучую АЭС ввели в промышленную эксплуатацию
https://cdn22.img.ria.ru/images/155784/59/1557845991_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2bdafcd10bd9980fd9522e21e93536d6.jpg
РИА Новости

Первую в мире российскую плавучую АЭС ввели в промышленную эксплуатацию

14:55 22.05.2020 (обновлено: 17:08 22.05.2020)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПлавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 "Академик Ломоносов" в порту Мурманска
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 Академик Ломоносов в порту Мурманска
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В мировой атомной энергетике произошло историческое событие: в России ввели в промышленную эксплуатацию первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию "Академик Ломоносов", сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом".
Соответствующий приказ подписал генеральный директор "Росэнергоатома" Андрей Петров.
"С сегодняшнего дня проект по сооружению плавучей атомной теплоэлектростанции в городе Певеке Чукотского автономного округа можно считать успешно завершенным. Теперь она полноправно стала 11-й промышленно эксплуатируемой атомной электростанцией в России и самой северной в мире", — заявил он.
Основанием для подписания приказа стало заключение о соответствии, которое комиссия Дальневосточного управления Ростехнадзора накануне выдала "Росэнергоатому". Этот документ подтверждает, что ПАТЭС построена в соответствии с требованиями проектной документации. Кроме того, положительное заключение выдал и Росприроднадзор.
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"Эти документы свидетельствуют, что ПАТЭС полностью отвечает действующим нормам и правилам, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным требованиям и государственным стандартам", — отмечается в сообщении.
Первая в мире плавучая АЭС состоит из береговой инфраструктуры и плавучего энергоблока "Академик Ломоносов", который оснащен двумя реакторами типа КЛТ-40С мощностью 35 мегаватт каждый. Электрическая мощность ПАТЭС составляет 70 мегаватт, тепловая — 50 гигакалорий в час.
Первую электроэнергию ПАТЭС выдала в изолированную сеть Чаун-Билибинского энергоузла Чукотки 19 декабря прошлого года, а всего с момента включения в сеть выработала более 47,3 миллиона киловатт-часов. Сейчас станция обеспечивает 20 процентов потребности Чаун-Билибинского энергоузла, а в дальнейшем, по мере окончательного завершения работы энергоблоков Билибинской АЭС, ей предстоит стать основным источником энергоснабжения Чукотки.
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Обсудить 26
Ядерные технологииАкадемик Ломоносов (плавучая атомная электростанция)ЧукоткаРосэнергоатомНовости - Ядерные технологииТехнологии
Популярные комментарии
Вы на карту посмотрите. Проложить линию электропередач по абсолютно диким местам и вечной мерзлоте встанет в очень сильно золотую копеечку. Дешевле плавучая АЭС,
22 мая, 15:14
Фома Фомич
6300001
Только не говорят нафига она вообще нужна , когда есть Билибинская АЭС на всю Чукотку. Билибино теперь закроют вместе с АЭС? по мне - хорошее освоение бюджетных средств. Что будут делать если война? - титаник уйдет на дно?
22 мая, 15:10
SSergey
1000258
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