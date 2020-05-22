В Воронеже на месте строительства медцентра нашли боеприпас времен войны

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Военные строители нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны на месте, где будет создан многофункциональный медицинский центр в Военные строители нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны на месте, где будет создан многофункциональный медицинский центр в Воронеже , сообщили в пятницу в Минобороны

Ранее замминистра обороны РФ Тимур Иванов заявил, что центр на 200 коек в Воронеже должен быть построен к 1 июля.

"В ходе инженерной разведки был обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны в состоянии сильной коррозии. С применением спецтехники снаряд был вывезен на полигон и уничтожен", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что сейчас на стройке завершен монтаж металла и стеновых панелей. Круглосуточно работают более 850 рабочих и 80 единиц спецтехники. Уже смонтировано 360 тонн металлоконструкций, более 5,5 тысячи квадратных метров сэндвич-панелей, уложено более 8 тысяч квадратных метров профнастила.

В строительстве задействованы более 30 предприятий Воронежской области