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2020-05-22T14:42
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В Воронеже на месте строительства медцентра нашли боеприпас времен войны
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РИА Новости

В Воронеже на месте строительства медцентра нашли боеприпас времен войны

14:42 22.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСтроительство многофункционального медицинского центра Министерства обороны РФ
Строительство многофункционального медицинского центра Министерства обороны РФ
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Строительство многофункционального медицинского центра Министерства обороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Военные строители нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны на месте, где будет создан многофункциональный медицинский центр в Воронеже, сообщили в пятницу в Минобороны.
Ранее замминистра обороны РФ Тимур Иванов заявил, что центр на 200 коек в Воронеже должен быть построен к 1 июля.
Тимур Иванов
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"В ходе инженерной разведки был обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны в состоянии сильной коррозии. С применением спецтехники снаряд был вывезен на полигон и уничтожен", - говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что сейчас на стройке завершен монтаж металла и стеновых панелей. Круглосуточно работают более 850 рабочих и 80 единиц спецтехники. Уже смонтировано 360 тонн металлоконструкций, более 5,5 тысячи квадратных метров сэндвич-панелей, уложено более 8 тысяч квадратных метров профнастила.
В строительстве задействованы более 30 предприятий Воронежской области.
Медцентр в Воронеже строится по типовому проекту Минобороны России, аналогичному использовавшемуся в Хабаровске и Подольске. Всего Минобороны построило 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны.
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков
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НедвижимостьНовости - НедвижимостьТимур ИвановВеликая Отечественная война (1941-1945)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воронежская областьВоронежБезопасностьОбщество
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