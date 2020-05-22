СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына

Ким Чен Ын во время визита на завод удобрений к северу от Пхеньяна

ТОКИО/СЕУЛ, 22 мая – РИА Новости. Лидер Лидер КНДР Ким Чен Ын , за публичными появлениями которого пристально наблюдают мировые СМИ на фоне циркулировавших слухов о проблемах со здоровьем, остается в Вонсане после посещения им завода по производству удобрений в начале мая, сообщают японские и южнокорейские СМИ.

Так, по данным агентства Киодо со ссылкой на неназванные источники, "лидер Северной Кореи не возвращался в Пхеньян после посещения завода 1 мая", однако "о точных причинах того, почему Ким Чен Ын продолжает находиться в курортном комплексе на побережье, неизвестно".

Аналогичная информация о месте пребывания лидера КНДР обнародована и в южнокорейской газете " Чунан Ильбо ". Издание со ссылкой на источники на Севере сообщает, что "Ким Чен Ын с 11 апреля покинул Пхеньян и находится в Вонсане".

"1 мая он принял участие в открытии завода удобрений и все ещё ведёт деятельность из Вонсана…По данным источников газеты на Севере, Ким Чен Ын даже после церемонии открытия завода продолжает вести непубличную деятельность - посещает отделения армии и следит за разработкой ракет и другого стратегического оружия", - отмечается в сообщении.

Ранее в пятницу в ходе пресс-конференции представителя южнокорейского министерства Ё Сан Ги по делам объединения журналисты поинтересовались относительно нового, как они выразились, "исчезновения" главы КНДР. В свою очередь, Ё Сан Ги подчеркнул, что "Ким Чен Ын в январе тоже отсутствовал 21 день".

"Поэтому мы следим за тем, что не публикуется в СМИ. Наши связанные с этим службы следят за ситуацией", - добавил он.

Второго мая северокорейские СМИ сообщили о первом за 20 дней появлении на публике лидера страны Ким Чен Ына. За время его отсутствия в западных, южнокорейских и японских СМИ распространились слухи о серьёзных проблемах со здоровьем или даже его возможной смерти. На опубликованных фотографиях и видео с церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений Ким Чен Ын выглядел веселым и здоровым, улыбался и жестикулировал, ведя беседу с сопровождающими. Тем не менее, некоторые СМИ после анализа фотографий сообщили, что якобы обнаружили у Ким Чен Ына следы операции на руке, другие же заявляли о проблемах с ногой.

Спустя несколько дней представители южнокорейской Государственной разведывательной службы выразили мнение о том, что северокорейский лидер долгое время не появлялся на публичных мероприятиях в связи с необходимостью уладить внутренние дела, а также из-за ситуации с коронавирусом.