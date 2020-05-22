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2020-05-22T14:22
https://ria.ru/20200522/1571842058.html
СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
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РИА Новости

СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына

14:22 22.05.2020
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© REUTERS / KCNAКим Чен Ын во время визита на завод удобрений к северу от Пхеньяна
Ким Чен Ын во время визита на завод удобрений к северу от Пхеньяна
© REUTERS / KCNA
ТОКИО/СЕУЛ, 22 мая – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын, за публичными появлениями которого пристально наблюдают мировые СМИ на фоне циркулировавших слухов о проблемах со здоровьем, остается в Вонсане после посещения им завода по производству удобрений в начале мая, сообщают японские и южнокорейские СМИ.
Так, по данным агентства Киодо со ссылкой на неназванные источники, "лидер Северной Кореи не возвращался в Пхеньян после посещения завода 1 мая", однако "о точных причинах того, почему Ким Чен Ын продолжает находиться в курортном комплексе на побережье, неизвестно".
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Аналогичная информация о месте пребывания лидера КНДР обнародована и в южнокорейской газете "Чунан Ильбо". Издание со ссылкой на источники на Севере сообщает, что "Ким Чен Ын с 11 апреля покинул Пхеньян и находится в Вонсане".
"1 мая он принял участие в открытии завода удобрений и все ещё ведёт деятельность из Вонсана…По данным источников газеты на Севере, Ким Чен Ын даже после церемонии открытия завода продолжает вести непубличную деятельность - посещает отделения армии и следит за разработкой ракет и другого стратегического оружия", - отмечается в сообщении.
Ранее в пятницу в ходе пресс-конференции представителя южнокорейского министерства Ё Сан Ги по делам объединения журналисты поинтересовались относительно нового, как они выразились, "исчезновения" главы КНДР. В свою очередь, Ё Сан Ги подчеркнул, что "Ким Чен Ын в январе тоже отсутствовал 21 день".
"Поэтому мы следим за тем, что не публикуется в СМИ. Наши связанные с этим службы следят за ситуацией", - добавил он.
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Второго мая северокорейские СМИ сообщили о первом за 20 дней появлении на публике лидера страны Ким Чен Ына. За время его отсутствия в западных, южнокорейских и японских СМИ распространились слухи о серьёзных проблемах со здоровьем или даже его возможной смерти. На опубликованных фотографиях и видео с церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений Ким Чен Ын выглядел веселым и здоровым, улыбался и жестикулировал, ведя беседу с сопровождающими. Тем не менее, некоторые СМИ после анализа фотографий сообщили, что якобы обнаружили у Ким Чен Ына следы операции на руке, другие же заявляли о проблемах с ногой.
Спустя несколько дней представители южнокорейской Государственной разведывательной службы выразили мнение о том, что северокорейский лидер долгое время не появлялся на публичных мероприятиях в связи с необходимостью уладить внутренние дела, а также из-за ситуации с коронавирусом.
Восьмого мая Ким Чен Ын направил китайскому лидеру "устное послание", в котором поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с победой над эпидемией коронавируса, а 9 мая направил российскому президенту Владимиру Путину поздравления с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Президент США Дональд Трамп
3 мая, 00:44
Трамп прокомментировал "возвращение" Ким Чен Ына
320111
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Северная КореяКим Чен ЫнЮжная КореяПхеньянКНДРЯпонияВ мире
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