Набиуллина призвала тратить бюджет на прямую поддержку граждан

"Обычно такие фонды все-таки создаются за счет бюджетных средств. На мой взгляд, было бы более эффективно бюджетные средства напрямую тратить на помощь и гражданам, и отдельным компаниям, для того, чтобы в конечном счете косвенно не увеличивался объем плохих долгов", - отметила глава ЦБ.