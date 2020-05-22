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2020-05-22T14:18
https://ria.ru/20200522/1571841780.html
Набиуллина призвала тратить бюджет на прямую поддержку граждан
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РИА Новости

Набиуллина призвала тратить бюджет на прямую поддержку граждан

14:18 22.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Бюджетные средства в РФ стоит тратить на прямую поддержку компаний и граждан, чтобы косвенно не увеличивать объем их плохих долгов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Совет Федерации в среду направил первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову письмо с предложением создать Фонд плохих активов, которому банки смогут временно продать образовавшиеся из-за пандемии "плохие" долги.
"Обычно такие фонды все-таки создаются за счет бюджетных средств. На мой взгляд, было бы более эффективно бюджетные средства напрямую тратить на помощь и гражданам, и отдельным компаниям, для того, чтобы в конечном счете косвенно не увеличивался объем плохих долгов", - отметила глава ЦБ.
По ее мнению, веских причин для создания такого фонда пока нет, правительство и Центробанк предпринимают меры, чтобы проблемные активы не копились на балансах банков.
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