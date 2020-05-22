В Петербурге мужчину осудили за съемку детской порнографии

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Суд в Суд в Санкт-Петербурге приговорил фотографа Александра Брыкова к 4,7 годам колонии за создание и распространение детской порнографии, а также за насилие над детьми-сиротами, сообщается на сайте СК РФ.

Следствие и суд установили, что в 2005-2008 годах Брыков приводил в свою квартиру несовершеннолетних воспитанников детского дома, снимал с их участием порнографические материалы и совершал "насильственные действия сексуального характера".

"Приговором суда Брыкову назначено наказание в виде 4 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Добавляется, что также судами рассматриваются уголовные дела против бывшего директора школы №565 Кировского района города Санкт-Петербурга Станислава Виноградова, бывшего заместителя директора детского дома Михаила Елина, бывших воспитанников и учеников школы Павла Прикащикова, Кирилла Покалюка и Андрея Соловьева.

"Им инкриминируется 23 факта совершения насильственных действий в отношении воспитанников указанного детского дома в период с 2002 по 2017 годы", - поясняется в сообщении.