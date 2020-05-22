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2020-05-22T14:06
https://ria.ru/20200522/1571840796.html
В Петербурге мужчину осудили за съемку детской порнографии
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РИА Новости

В Петербурге мужчину осудили за съемку детской порнографии

14:06 22.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге приговорил фотографа Александра Брыкова к 4,7 годам колонии за создание и распространение детской порнографии, а также за насилие над детьми-сиротами, сообщается на сайте СК РФ.
Следствие и суд установили, что в 2005-2008 годах Брыков приводил в свою квартиру несовершеннолетних воспитанников детского дома, снимал с их участием порнографические материалы и совершал "насильственные действия сексуального характера".
Автомобиль Следственного комитета РФ
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"Приговором суда Брыкову назначено наказание в виде 4 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Добавляется, что также судами рассматриваются уголовные дела против бывшего директора школы №565 Кировского района города Санкт-Петербурга Станислава Виноградова, бывшего заместителя директора детского дома Михаила Елина, бывших воспитанников и учеников школы Павла Прикащикова, Кирилла Покалюка и Андрея Соловьева.
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"Им инкриминируется 23 факта совершения насильственных действий в отношении воспитанников указанного детского дома в период с 2002 по 2017 годы", - поясняется в сообщении.
Кроме того, суд рассматривает дело против бывшего воспитателя детского дома Валентина Михайлова, родственника одного из обвиняемых Вячеслава Прикащикова и бывшего воспитанника детского дома Михаила Никитина. По данным следствия, они принуждали потерпевших к даче ложных показаний, шантажируя и угрожая убийством.
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