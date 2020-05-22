Жириновский назвал условие, при котором испытал бы вакцину от COVID-19

Политик предложил как можно скорее начать испытание вакцины от COVID-19 на добровольцах и привлекать к процессу тех, кто находится в местах лишения свободы. За это Жириновский предложил сокращать таким добровольцам срок заключения. При этом сам политик заявил о готовности испытать вакцину от коронавируса на себе.

"У людей есть смысл пойти на такой риск - им не хочется сидеть в тюрьме, а я сижу в высшем органе государственной власти уже 30 лет, и шесть раз был кандидатом в президенты, и в 2024 году буду тоже кандидат в президенты", - отметил лидер ЛДПР.