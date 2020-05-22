Жириновский назвал условие, при котором испытал бы вакцину от COVID-19

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский готов испытать на себе вакцину от коронавируса и других заболеваний в обмен на пост президента России в 2024 году.
Политик предложил как можно скорее начать испытание вакцины от COVID-19 на добровольцах и привлекать к процессу тех, кто находится в местах лишения свободы. За это Жириновский предложил сокращать таким добровольцам срок заключения. При этом сам политик заявил о готовности испытать вакцину от коронавируса на себе.
"Пожалуйста, нет проблем. Но зачем вы мне это предлагаете, когда есть люди, у которых будет мотивация: им нужно сократить срок нахождения в местах лишения свободы. Пожалуйста, давайте мне пост президента в 2024 году, я готов - каждый год пусть на мне испытывают любые лекарства", - сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".
"У людей есть смысл пойти на такой риск - им не хочется сидеть в тюрьме, а я сижу в высшем органе государственной власти уже 30 лет, и шесть раз был кандидатом в президенты, и в 2024 году буду тоже кандидат в президенты", - отметил лидер ЛДПР.
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