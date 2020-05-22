Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T13:54
https://ria.ru/20200522/1571840045.html
Жириновский назвал условие, при котором испытал бы вакцину от COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570575422_0:49:3072:1777_1036x0_80_0_0_c9bc4c71b5e82d6a968be342ec0047d3.jpg
РИА Новости

Жириновский назвал условие, при котором испытал бы вакцину от COVID-19

13:54 22.05.2020
597
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский . Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский готов испытать на себе вакцину от коронавируса и других заболеваний в обмен на пост президента России в 2024 году.
Политик предложил как можно скорее начать испытание вакцины от COVID-19 на добровольцах и привлекать к процессу тех, кто находится в местах лишения свободы. За это Жириновский предложил сокращать таким добровольцам срок заключения. При этом сам политик заявил о готовности испытать вакцину от коронавируса на себе.
Владимир Жириновский
19 мая, 15:36Распространение нового коронавируса
Жириновский поддержал идею расследования причин пандемии
"Пожалуйста, нет проблем. Но зачем вы мне это предлагаете, когда есть люди, у которых будет мотивация: им нужно сократить срок нахождения в местах лишения свободы. Пожалуйста, давайте мне пост президента в 2024 году, я готов - каждый год пусть на мне испытывают любые лекарства", - сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".
"У людей есть смысл пойти на такой риск - им не хочется сидеть в тюрьме, а я сижу в высшем органе государственной власти уже 30 лет, и шесть раз был кандидатом в президенты, и в 2024 году буду тоже кандидат в президенты", - отметил лидер ЛДПР.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
6170007
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЛДПРВладимир ЖириновскийПолитика
Рекомендуем
Спасатели на месте крушения самолета авиакомпании Пакистанские аваиалинии в Карачи
В Пакистане разбился пассажирский самолет
Медицинский работник держит в руках пробирку
Вирусолог оценил испытания российской вакцины от COVID-19 на людях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко возмутил отказ России предоставить полигон для испытания ракеты
Место крушения самолета в Карачи. Кадр из видео очевидца
Появились видео с места крушения самолета в Пакистане
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Актер Венсан Кассель
Известный французский актер попал в аварию
Медик в машине скорой помощи
В Самарской области рассказали об умершей пациентке с COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария с COVID-19
Ким Чен Ын во время визита на завод удобрений к северу от Пхеньяна
СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
Машины скорой помощи на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
В Сети опубликовали переговоры пилота разбившегося самолета в Пакистане
Татьяна Голикова
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Готовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода
Препарат РФПИ и "ХимРара" для лечения COVID-19 назвали "Авифавир"
Абрикосы
Врач рассказала, чем опасны абрикосы
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 Академик Ломоносов в порту Мурманска
Первую в мире российскую плавучую АЭС ввели в промышленную эксплуатацию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15Собянин сообщил о снижении коэффициента заболеваемости COVID-19 в Москве
15:13Путин назвал ключевые моменты для успешной борьбы с коронавирусом
15:12СМИ: не менее пяти человек погибли при крушении самолета в Пакистане
15:11Россия будет работать над сохранением Договора по открытому небу
15:10Путин призвал восстановить плановую работу с онкобольными в полном объеме
15:10Собянин назвал ситуацию с коронавирусом управляемой
15:09Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария с COVID-19
15:09Проект: семьям погибших Героев России удвоят пенсии по утере кормильца
15:08Известный французский актер попал в аварию
15:08Голикова: ситуация со смертностью от COVID в России никогда не скрывалась
15:08Суд вновь отложил рассмотрение дела экс-замглавы Минпромторга Овсянникова
15:08Рябков ответил на претензии США по Договору по открытому небу
15:07Россиян среди погибших в авиакатастрофе в Пакистане нет
15:07В МИД оценили шансы продления ДСНВ в 2021 году
15:05Голикова оценила работу медицинской системы в борьбе с COVID-19
15:05Голикова заявила, что тенденции по коронавирусу радуют
15:02СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"
14:59Вирусолог оценил испытания российской вакцины от COVID-19 на людях
14:59В МИД заявили, что Россия остается привержена договору по открытому небу
14:57Премьер Пакистана заявил о начале расследования авиакатастрофы под Карачи
Лента новостейМолния