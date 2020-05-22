Фигурантам дела об убийстве Шеремета изменили формулировку подозрения

КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Всем троим подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета изменили формулировку подозрения, теперь организаторы неизвестны, сообщил адвокат Андрея Антоненко Леонид Маслов.

Ранее Антоненко подозревали в организации убийства журналиста.

"Изменено подозрение, коротко: мотив. Убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и другой подобный трэш. Теперь "неустановленные лица, действуя из ряда личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко. Не за деньги", - написал Маслов в Facebook.

Он подчеркнул, что Антоненко теперь не организатор, а "простой исполнитель по предварительному сговору". По его словам, Кузьменко теперь только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на кнопку.

"Теперь они еще и уничтожили машину Subaru и при неизвестных обстоятельствах хранили неизвестную взрывчатку. Это добавляет еще две статьи в обвинение", - отметил адвокат.

В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.