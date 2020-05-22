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2020-05-22T13:52
https://ria.ru/20200522/1571839896.html
Фигурантам дела об убийстве Шеремета изменили формулировку подозрения
https://cdn23.img.ria.ru/images/149928/33/1499283321_0:218:4288:2630_1036x0_80_0_0_bcaef1400def483c60fd1e89250d314e.jpg
РИА Новости

Фигурантам дела об убийстве Шеремета изменили формулировку подозрения

13:52 22.05.2020
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© РИА НовостиМесто убийства Павла Шеремета в Киеве. 27 июля 2017
Место убийства Павла Шеремета в Киеве. 27 июля 2017
© РИА Новости
Место убийства Павла Шеремета в Киеве. 27 июля 2017 . Архивное фото
КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Всем троим подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета изменили формулировку подозрения, теперь организаторы неизвестны, сообщил адвокат Андрея Антоненко Леонид Маслов.
Ранее Антоненко подозревали в организации убийства журналиста.
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"Изменено подозрение, коротко: мотив. Убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и другой подобный трэш. Теперь "неустановленные лица, действуя из ряда личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко. Не за деньги", - написал Маслов в Facebook.
Он подчеркнул, что Антоненко теперь не организатор, а "простой исполнитель по предварительному сговору". По его словам, Кузьменко теперь только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на кнопку.
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"Теперь они еще и уничтожили машину Subaru и при неизвестных обстоятельствах хранили неизвестную взрывчатку. Это добавляет еще две статьи в обвинение", - отметил адвокат.
В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
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Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест возглавлявшего портал РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию.
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Ситуация на УкраинеУбийство журналиста Павла ШереметаПавел ШереметУкраинаВ мире
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