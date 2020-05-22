Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-22T13:51
https://ria.ru/20200522/1571839562.html
В ЦБ оценили ситуацию на финансовых и сырьевых рынках
https://cdn22.img.ria.ru/images/156033/46/1560334683_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d4349f58a62b52559e28dbc7da3b2261.jpg
РИА Новости

В ЦБ оценили ситуацию на финансовых и сырьевых рынках

13:50 22.05.2020 (обновлено: 13:51 22.05.2020)
86
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Последние две недели отмечены более позитивными настроениями на фоне ожиданий отмены коронавирусных ограничений, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Последние две недели отмечены более позитивными настроениями, связанными с ожиданиями отмены ограничительных коронавирусных мер. Во многих странах появились сигналы того, что эпидемия коронавируса идет на спад, правительства начинают постепенно снимать или смягчать ограничения", - сказала она.
Это поддержало восстановительный рост на глобальных финансовых и сырьевых рынках, растут фондовые индексы, падают премии за риск, дорожают валюты стран с развивающимися рынками. Цены на нефть продолжили восстановление, российская марка Urals уже приближается к 35 долларам за баррель, что выше консервативных предпосылок, которые ЦБ закладывал в прогноз на 2020 год, отметила глава регулятора.
Но рынки живут ожиданиями и склонны опережать развитие событий, в то же время подчеркнула глава ЦБ. "Текущие данные по ситуации в глобальной экономике пока еще далеко не столь оптимистичны", - заключила Набиуллина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
13:46Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
ЦБ не видит причин для внеплановых заседаний совета директоров по ставке
010001
Обсудить 0
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьЭльвира НабиуллинаUralsЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Рекомендуем
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина оценила действие временных проинфляционных факторов
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
В ЦБ спрогнозировали пик годовой инфляции
Здание Центрального банка РФ в Москве
ЦБ скорректирует макропрогноз к заседанию совета директоров в июле
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
Набиуллина заявила о потенциале для дальнейшего снижения ключевой ставки
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
ЦБ не видит причин для внеплановых заседаний совета директоров по ставке
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции
Набиуллина оценила влияние выплат на детей на российскую экономику
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Рябков рассказал о контактах Путина и Трампа
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Нижнем Тагиле водители автобусов устроили гонки, а затем подрались
Самолет Airbus А319 авиакомпании Россия
Источник: "Россия" и "Аврора" получили компенсации за потери из-за COVID
Боевая реактивная установка Катюша
Снаряд для "Катюши" нашли на подмосковной даче
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
В ЦБ рассказали о ситуации в банковском секторе
Нефтяная качалка
Нефть подешевела на 4-5%
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала перенос даты публикации сведений о доходах депутатов
Украинский флаг на границе с Россией
На Украине планируют перенести срок постройки "стены" с Россией
Здание Центрального банка РФ в Москве
В ЦБ видят пространство для наращивания госдолга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15Собянин сообщил о снижении коэффициента заболеваемости COVID-19 в Москве
15:13Путин назвал ключевые моменты для успешной борьбы с коронавирусом
15:12СМИ: не менее пяти человек погибли при крушении самолета в Пакистане
15:11Россия будет работать над сохранением Договора по открытому небу
15:10Путин призвал восстановить плановую работу с онкобольными в полном объеме
15:10Собянин назвал ситуацию с коронавирусом управляемой
15:09Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария с COVID-19
15:09Проект: семьям погибших Героев России удвоят пенсии по утере кормильца
15:08Известный французский актер попал в аварию
15:08Голикова: ситуация со смертностью от COVID в России никогда не скрывалась
15:08Суд вновь отложил рассмотрение дела экс-замглавы Минпромторга Овсянникова
15:08Рябков ответил на претензии США по Договору по открытому небу
15:07Россиян среди погибших в авиакатастрофе в Пакистане нет
15:07В МИД оценили шансы продления ДСНВ в 2021 году
15:05Голикова оценила работу медицинской системы в борьбе с COVID-19
15:05Голикова заявила, что тенденции по коронавирусу радуют
15:02СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"
14:59Вирусолог оценил испытания российской вакцины от COVID-19 на людях
14:59В МИД заявили, что Россия остается привержена договору по открытому небу
14:57Премьер Пакистана заявил о начале расследования авиакатастрофы под Карачи
Лента новостейМолния