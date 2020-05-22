В ЦБ оценили ситуацию на финансовых и сырьевых рынках

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Последние две недели отмечены более позитивными настроениями на фоне ожиданий отмены коронавирусных ограничений, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Последние две недели отмечены более позитивными настроениями, связанными с ожиданиями отмены ограничительных коронавирусных мер. Во многих странах появились сигналы того, что эпидемия коронавируса идет на спад, правительства начинают постепенно снимать или смягчать ограничения", - сказала она.
Это поддержало восстановительный рост на глобальных финансовых и сырьевых рынках, растут фондовые индексы, падают премии за риск, дорожают валюты стран с развивающимися рынками. Цены на нефть продолжили восстановление, российская марка Urals уже приближается к 35 долларам за баррель, что выше консервативных предпосылок, которые ЦБ закладывал в прогноз на 2020 год, отметила глава регулятора.
Но рынки живут ожиданиями и склонны опережать развитие событий, в то же время подчеркнула глава ЦБ. "Текущие данные по ситуации в глобальной экономике пока еще далеко не столь оптимистичны", - заключила Набиуллина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.