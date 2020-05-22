В ЦБ оценили ситуацию на финансовых и сырьевых рынках

"Последние две недели отмечены более позитивными настроениями, связанными с ожиданиями отмены ограничительных коронавирусных мер. Во многих странах появились сигналы того, что эпидемия коронавируса идет на спад, правительства начинают постепенно снимать или смягчать ограничения", - сказала она.

Но рынки живут ожиданиями и склонны опережать развитие событий, в то же время подчеркнула глава ЦБ. "Текущие данные по ситуации в глобальной экономике пока еще далеко не столь оптимистичны", - заключила Набиуллина.