Жириновский поддержал медсестру, вышедшую на работу в прозрачном костюме

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский напомнил о тяжелых условиях работы медиков и призвал не обращать внимание на инцидент с тульской медсестрой, работавшей с пациентами в прозрачном защитном костюме, надетом на нижнее белье.
Ранее фото медсестры Тульской областной больницы в надетом на нижнее белье прозрачном защитном костюме опубликовало издание "Тульские новости". Снимок прислал один из пациентов – по его словам, мужчины в палате ничего против такого костюма не имели. Руководство больницы в Туле объявило замечание медсестре, сообщал региональный Минздрав.
Главврач Тульской областной клинической больницы Анна Савищева в разговоре с РИА Новости назвала медсестру хорошей сотрудницей и профессионалом. По ее словам, когда фото девушки попало в сеть, с ней связался губернатор Алексей Дюмин, чтобы поддержать.
"Она надела, да, практически купальный костюм, но не смотрите вы на это дело, потому что сейчас тяжелейшая ситуация. Она же не на танцы пришла, не на улице гуляет, там (в больнице) тяжелейшие условия работы", - сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".
Он также призвал пожалеть медсестер и врачей, поскольку они работают в непростых условиях. "Давайте будем помягче и не будем внимание обращать, как одет медработник под этим защитным костюмом", - сказал лидер ЛДПР.