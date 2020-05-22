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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T13:36
https://ria.ru/20200522/1571838259.html
В Петербурге с 25 мая возобновят работу МФЦ
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571745726_0:0:1500:844_1036x0_80_0_0_8da46bc126269e2d40f912bdf00cdff4.jpg
РИА Новости

В Петербурге с 25 мая возобновят работу МФЦ

13:36 22.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевЛюди на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Люди на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Люди на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Многофункциональные центры по оказанию государственных услуг (МФЦ) возобновят свою работу в Петербурге с 25 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.
"С 25 мая МФЦ возобновят работу. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Петербурга Александр Беглов", - говорится в сообщении пресс-службы администрации города.
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Планируется, что в обслуживание в МФЦ будет осуществляться по предварительной записи при обеспечении установки между работником и заявителем защитного экрана, а также соблюдением социальной дистанции. Кроме того, работники и посетители должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук.
Ранее сообщилось, что на территории Петербурга действуют ограничения в рамках мер по профилактике распространения коронавируса до 31 мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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