В Петербурге с 25 мая возобновят работу МФЦ

Планируется, что в обслуживание в МФЦ будет осуществляться по предварительной записи при обеспечении установки между работником и заявителем защитного экрана, а также соблюдением социальной дистанции. Кроме того, работники и посетители должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук.