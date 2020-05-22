В Петербурге с 25 мая возобновят работу МФЦ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Многофункциональные центры по оказанию государственных услуг (МФЦ) возобновят свою работу в Петербурге с 25 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.
"С 25 мая МФЦ возобновят работу. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Петербурга Александр Беглов", - говорится в сообщении пресс-службы администрации города.
Планируется, что в обслуживание в МФЦ будет осуществляться по предварительной записи при обеспечении установки между работником и заявителем защитного экрана, а также соблюдением социальной дистанции. Кроме того, работники и посетители должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук.
Ранее сообщилось, что на территории Петербурга действуют ограничения в рамках мер по профилактике распространения коронавируса до 31 мая.
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