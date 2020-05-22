ФОМ: каждый пятый россиянин никогда не пользовался интернетом

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Каждый пятый россиянин (22%) никогда не пользовался интернетом, более двух третей опрошенных последний раз были в сети в течение последних суток, свидетельствуют результаты опроса Каждый пятый россиянин (22%) никогда не пользовался интернетом, более двух третей опрошенных последний раз были в сети в течение последних суток, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение"

На вопрос, когда вы последний раз пользовались интернетом, 69% респондентов ответили, что в последние сутки, 4% - в последнюю неделю, 1% - в последний месяц, 1% - в последние три месяца, 1% - в последние полгода, 2% - более года назад и 22% не пользовались интернетом никогда.

По данным опроса, 51% опрошенных пользуются дома и домашним, и мобильным интернетом, 27% - только мобильным и 21% - только домашним, 1% - не пользуются интернетом дома.

По данным исследования, интернет россиянам нужен, чтобы знать новости, быть в курсе событий (41%), получать полезную, нужную информацию (35%), общаться (28%), работать (25%), смотреть фильмы и передачи (17%), учиться (17%), сидеть в соцсетях (16%), развлекаться (13%), играть в интернет-игры (6%), расширять кругозор (5%) и другое.

По мнению россиян, для собственных нужд и интереса они проводят в интернете столько времени, сколько нужно (73%), слишком много (17%), слишком мало (8%). За последние месяц-два 27% россиян стали проводить в интернете больше времени, 9% - меньше, у 63% ничего не изменилось.

На вопрос, доводилось ли вам заказывать доставку готовой еды через интернет, 34% опрошенных ответили положительно, 66% - отрицательно. При этом в возрастной группе от 18 до 30 лет более половины (52%) заказывали готовую еду через интернет, в группе от 31 до 45 лет – 42%. Тех, кто заказывал готовую еду на дом, спросили, стали ли они за последние месяц-два делать это чаще или реже. Четыре процента ответили, что стали чаще заказывать еду, 10% - реже, у 18% - ничего не изменилось.

Большинство россиян (88%) не заказывали продукты через интернет, 11% - заказывали (в Москве – 27%). А вот товары через интернет заказывали 67% (в Москве – 86%). За последние пару месяцев 11% стали заказывать товары через интернет чаще, 15% - реже, у 39% - ничего не изменилось.