Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-22T13:36
https://ria.ru/20200522/1571838232.html
ФОМ: каждый пятый россиянин никогда не пользовался интернетом
https://cdn22.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_0:0:2391:1345_1036x0_80_0_0_6128d3d3ca9aeaac85958c6122288331.jpg
РИА Новости

ФОМ: каждый пятый россиянин никогда не пользовался интернетом

13:36 22.05.2020
221
CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Каждый пятый россиянин (22%) никогда не пользовался интернетом, более двух третей опрошенных последний раз были в сети в течение последних суток, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
На вопрос, когда вы последний раз пользовались интернетом, 69% респондентов ответили, что в последние сутки, 4% - в последнюю неделю, 1% - в последний месяц, 1% - в последние три месяца, 1% - в последние полгода, 2% - более года назад и 22% не пользовались интернетом никогда.
По данным опроса, 51% опрошенных пользуются дома и домашним, и мобильным интернетом, 27% - только мобильным и 21% - только домашним, 1% - не пользуются интернетом дома.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 14:29
Путин: опыт дистанционного обучения обязательно пригодится в будущем
По данным исследования, интернет россиянам нужен, чтобы знать новости, быть в курсе событий (41%), получать полезную, нужную информацию (35%), общаться (28%), работать (25%), смотреть фильмы и передачи (17%), учиться (17%), сидеть в соцсетях (16%), развлекаться (13%), играть в интернет-игры (6%), расширять кругозор (5%) и другое.
По мнению россиян, для собственных нужд и интереса они проводят в интернете столько времени, сколько нужно (73%), слишком много (17%), слишком мало (8%). За последние месяц-два 27% россиян стали проводить в интернете больше времени, 9% - меньше, у 63% ничего не изменилось.
На вопрос, доводилось ли вам заказывать доставку готовой еды через интернет, 34% опрошенных ответили положительно, 66% - отрицательно. При этом в возрастной группе от 18 до 30 лет более половины (52%) заказывали готовую еду через интернет, в группе от 31 до 45 лет – 42%. Тех, кто заказывал готовую еду на дом, спросили, стали ли они за последние месяц-два делать это чаще или реже. Четыре процента ответили, что стали чаще заказывать еду, 10% - реже, у 18% - ничего не изменилось.
Большинство россиян (88%) не заказывали продукты через интернет, 11% - заказывали (в Москве – 27%). А вот товары через интернет заказывали 67% (в Москве – 86%). За последние пару месяцев 11% стали заказывать товары через интернет чаще, 15% - реже, у 39% - ничего не изменилось.
Всероссийский телефонный опрос проводился 15-17 мая среди 1000 респондентов старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.
Ребенок с ноутбуком
15 мая, 16:32
"Единая Россия" передала планшеты и ноутбуки для удаленного обучения
324001
Обсудить 0
Фонд "Общественное мнение"МоскваОбщество
Рекомендуем
Павел Крашенинников
Крашенинников: с 18 лет у россиян есть все права и обязанности
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский поддержал медсестру, вышедшую на работу в прозрачном костюме
Спасатели на месте крушения самолета авиакомпании Пакистанские аваиалинии в Карачи
В Пакистане разбился пассажирский самолет
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
В Москве работодатели аннулировали более двух тысяч пропусков сотрудников
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Мужчина у холодильника
Опрос: 76% россиян не могут контролировать желание "пойти к холодильнику"
Медицинские работники
В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работам в больницах
Актер Венсан Кассель
Известный французский актер попал в аварию
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина призвала тратить бюджет на прямую поддержку граждан
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Москве задержали издателя журнала "Флирт" за организацию проституции
Сотрудники службы безопасности в защитных масках в Сане, Йемен
В ООН назвали ситуацию с COVID-19 в Йемене критической
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 Академик Ломоносов в порту Мурманска
Первую в мире российскую плавучую АЭС ввели в промышленную эксплуатацию
Здание Государственной Думы РФ
ГД поддержала проект о повышении пенсий по утере кормильца родным военных
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский назвал условие, при котором испытал бы вакцину от COVID-19
Боевая реактивная установка Катюша
Снаряд для "Катюши" нашли на подмосковной даче
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:13Путин назвал ключевые моменты для успешной борьбы с коронавирусом
15:12СМИ: не менее пяти человек погибли при крушении самолета в Пакистане
15:11Россия будет работать над сохранением Договора по открытому небу
15:10Путин призвал восстановить плановую работу с онкобольными в полном объеме
15:10Собянин назвал ситуацию с коронавирусом управляемой
15:09Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария с COVID-19
15:09Проект: семьям погибших Героев России удвоят пенсии по утере кормильца
15:08Известный французский актер попал в аварию
15:08Голикова: ситуация со смертностью от COVID в России никогда не скрывалась
15:08Суд вновь отложил рассмотрение дела экс-замглавы Минпромторга Овсянникова
15:08Рябков ответил на претензии США по Договору по открытому небу
15:07Россиян среди погибших в авиакатастрофе в Пакистане нет
15:07В МИД оценили шансы продления ДСНВ в 2021 году
15:05Голикова оценила работу медицинской системы в борьбе с COVID-19
15:05Голикова заявила, что тенденции по коронавирусу радуют
15:02СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"
14:59Вирусолог оценил испытания российской вакцины от COVID-19 на людях
14:59В МИД заявили, что Россия остается привержена договору по открытому небу
14:57Премьер Пакистана заявил о начале расследования авиакатастрофы под Карачи
14:56В Ненецком округе ввели масочный режим
Лента новостейМолния