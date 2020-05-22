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2020-05-22T14:24
https://ria.ru/20200522/1571838188.html
Жириновский прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
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РИА Новости

Жириновский прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

13:35 22.05.2020 (обновлено: 14:24 22.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский связывает решение США выйти из Договора по открытому небу с предвыборной кампанией в стране.
США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободны от обязательств в рамках этого документа. Причина - якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия отвергала обвинения США в нарушении договора.
Игорь Коротченко, главный редактор журнала Национальная оборона
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Военный эксперт оценил выход США из Договора по открытому небу
"(Решение по договору) тоже с выборами (связано). Когда выборы в США, трясет всю планету... (Билл) Клинтон разбомбил Югославию, (Джордж) Буш ворвался в Ирак, Барак Обама разбомбил Ливию, сейчас бобмить некого - опасно. Украина ничего не может им дать в плюс. А вот через выход из режима открытого неба - это путь к войне. Если они выходят из СНВ-3, срок заканчивается в 2021 году, - это путь к войне", - заявил Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, Дональд Трамп хочет показать себя самым сильным президентом, "он не хочет, чтобы русские самолеты летали над Вашингтоном".
По мнению Жириновского, "все успокоится" 4 ноября - на следующий день после президентских выборов в США. "Мы должны дрожать сидеть все лето и осень, пока эти дурацкие выборы закончатся в этой страшной стране", - сказал политик.
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Выход США из Договора по открытому небуДоговор по открытому небуДональд ТрампЛДПРВладимир ЖириновскийСШАВ мире
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