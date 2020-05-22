Жириновский прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Лидер Лидер ЛДПР Владимир Жириновский связывает решение США выйти из Договора по открытому небу с предвыборной кампанией в стране.

США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободны от обязательств в рамках этого документа. Причина - якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия отвергала обвинения США в нарушении договора.

"(Решение по договору) тоже с выборами (связано). Когда выборы в США, трясет всю планету... (Билл) Клинтон разбомбил Югославию, (Джордж) Буш ворвался в Ирак, Барак Обама разбомбил Ливию, сейчас бобмить некого - опасно. Украина ничего не может им дать в плюс. А вот через выход из режима открытого неба - это путь к войне. Если они выходят из СНВ-3, срок заканчивается в 2021 году, - это путь к войне", - заявил Жириновский в эфире телеканала "Россия 24"

По его словам, Дональд Трамп хочет показать себя самым сильным президентом, "он не хочет, чтобы русские самолеты летали над Вашингтоном".