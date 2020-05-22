В Петербурге свободны около 11% коек для пациентов с COVID-19

Больничные места для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

Больничные места для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Около 11% специализированного коечного фонда для пациентов с коронавирусом свободно в Около 11% специализированного коечного фонда для пациентов с коронавирусом свободно в Петербурге , сообщает сообщает пресс-служба администрации губернатора в пятницу.

"Для перехода к снятию ограничительных мер в городе должно быть свободно не менее 50% от потребности в инфекционных койках. В Петербурге сейчас свободно 11%", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечают городские власти, с марта общее количество коек увеличено в восемь раз, для взрослых – почти в двенадцать раз. Сейчас в Петербурге помощь больным оказывает 21 стационар, в том числе шесть федеральных медучреждений.

"Всего для больных с COVID-19 создано 9 028 коек. В настоящее время дополнительно планируется развернуть 1250 коек", - сообщает администрация Петербурга.

Из федерального бюджета в Петербург на развертывание коечного фонда для пациентов с COVID-19 поступило 4,314 миллиарда рублей. Из бюджета Петербурга на мероприятия по противодействию коронавирусной инфекции, в том числе на закупку оборудования и средств индивидуальной защиты, выделено 3,51 миллиарда рублей.

Также в городе интенсивно ведется тестирование на коронавирус методом ПЦР. На 21 мая охват составил 239,5 тестов на 100 тысяч населения, что в четыре раза превышает норматив. Всего с 1 марта на COVID-19 обследованы 524 834 человека.

По данным городского оперштаба, на пятницу в Петербурге подтверждено 12 592 случая коронавируса, прирост за сутки составил 389 случаев. Выздоровели 2 859 человек, скончались – 107.