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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T13:23
https://ria.ru/20200522/1571836936.html
Власти Петербурга не отмечают тенденцию к спаду заболеваемости COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571745726_0:0:1500:844_1036x0_80_0_0_8da46bc126269e2d40f912bdf00cdff4.jpg
РИА Новости

Власти Петербурга не отмечают тенденцию к спаду заболеваемости COVID-19

13:23 22.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевЛюди на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Люди на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом в Петербурге пока нет, основные ограничения, ранее продленные до 31 мая, сохраняют свое действие, сообщает пресс-служба администрации губернатора в пятницу.
Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
"Он отметил, что на сегодняшний день тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в Петербурге нет. До 31 мая сохраняются практически все ранее введенные запреты и ограничения", - говорится в сообщении.
Так, в частности, с 12 мая в Петербурге введено обязательное использование масок и перчаток в общественных местах, магазинах, в транспорте, а также на улице.
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По данным городского оперштаба, на пятницу в Петербурге подтверждено 12 592 случая коронавируса, прирост за сутки составил 389 случаев. Выздоровели 2 859 человек, скончались – 107.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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