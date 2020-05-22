Власти Петербурга не отмечают тенденцию к спаду заболеваемости COVID-19

Люди на Невском проспекте в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом в Тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом в Петербурге пока нет, основные ограничения, ранее продленные до 31 мая, сохраняют свое действие, сообщает пресс-служба администрации губернатора в пятницу.

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

"Он отметил, что на сегодняшний день тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в Петербурге нет. До 31 мая сохраняются практически все ранее введенные запреты и ограничения", - говорится в сообщении.

Так, в частности, с 12 мая в Петербурге введено обязательное использование масок и перчаток в общественных местах, магазинах, в транспорте, а также на улице.

По данным городского оперштаба, на пятницу в Петербурге подтверждено 12 592 случая коронавируса, прирост за сутки составил 389 случаев. Выздоровели 2 859 человек, скончались – 107.