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Ивановская область
Ивановская область
2020-05-22T13:12
https://ria.ru/20200522/1571836110.html
Ивановские аграрии завершают сев яровых культур
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РИА Новости

Ивановские аграрии завершают сев яровых культур

13:12 22.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВесенняя посевная
Весенняя посевная
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ИВАНОВО, 22 мая – РИА Новости. В Ивановской области завершается сев яровых культур, в сельскохозяйственных предприятиях выполнены уже 70% работ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Всего в текущем году в Ивановской области предстоит засеять яровыми культурами 69,4 тысячи гектаров. Набраны хорошие темпы по техническим культурам – льну и технической конопле: рост посевных площадей - более чем в два раза, и есть интересные проекты по переработке. Растут посевы по зерновым, кормовым культурам", – сказал  собеседник агентства.
В этом году на пять тысяч гектаров больше земель больше, чем в прошлом году должны быть введены в сельскохозяйственный оборот. План по вводу залежных земель в 2020 году в Ивановской области – 17 тысяч гектаров.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поставил задачу по увеличению темпов этой работы. Он также отметил, что в этом году регион одним из первых довел весь объем средств господдержки до селян.
"Это очень важно. Сейчас каждый рубль на счету. Мы с вами увеличили нашу региональную поддержку сельского хозяйства и совместными усилиями - федеральную поддержку. По сравнению с 2017 годом совокупная поддержка сельхозпроизводителей возросла на 40%. Важно не просто добиваться этих решений, но и того, чтобы деньги своевременно дошли до селян", - процитировали в пресс-службе слова Станислава Воскресенского.
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В 2020 году наибольшая площадь ярового сева - в Гаврилово-Посадском районе – 14,8 тысячи гектаров, в Родниковском – 6,8 тысячи гектаров и Шуйском – четыре тысячи гектаров. Более 1,8 тысячи гектаров составит площадь посева технических культур – льна и конопли, эти культуры будут выращивать в Лухском, Палехском, Верхнеландеховском и Приволжском районах. Весенние полевые работы планируется завершить в конце мая.
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Ивановская областьИвановская областьЭкономика
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