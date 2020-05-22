Ивановские аграрии завершают сев яровых культур

ИВАНОВО, 22 мая – РИА Новости. В Ивановской области завершается сев яровых культур, в сельскохозяйственных предприятиях выполнены уже 70% работ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Всего в текущем году в Ивановской области предстоит засеять яровыми культурами 69,4 тысячи гектаров. Набраны хорошие темпы по техническим культурам – льну и технической конопле: рост посевных площадей - более чем в два раза, и есть интересные проекты по переработке. Растут посевы по зерновым, кормовым культурам", – сказал собеседник агентства.

В этом году на пять тысяч гектаров больше земель больше, чем в прошлом году должны быть введены в сельскохозяйственный оборот. План по вводу залежных земель в 2020 году в Ивановской области – 17 тысяч гектаров.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поставил задачу по увеличению темпов этой работы. Он также отметил, что в этом году регион одним из первых довел весь объем средств господдержки до селян.

"Это очень важно. Сейчас каждый рубль на счету. Мы с вами увеличили нашу региональную поддержку сельского хозяйства и совместными усилиями - федеральную поддержку. По сравнению с 2017 годом совокупная поддержка сельхозпроизводителей возросла на 40%. Важно не просто добиваться этих решений, но и того, чтобы деньги своевременно дошли до селян", - процитировали в пресс-службе слова Станислава Воскресенского.