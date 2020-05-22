В Казахстане приостановили работу медного рудника из-за вспышки COVID-19

АЛМА-АТА, 22 мая - РИА Новости. Работа рудника "Нурказган", где зафиксирована вспышка коронавируса, приостановлена до 1 июня, сообщил в пятницу главный санитарный врач Карагандинской области Казахстана, на территории которой расположено предприятие, Канат Аскаров.
По его словам, по состоянию на 21 мая коронавирусная инфекция на руднике, входящем в состав медной корпорации "Казахмыс", выявлена у 133 человек.
"Главным государственным санитарным врачом Бухар-Жырауского района вынесено постановление о карантине на данном объекте. "Нурказган" на сегодняшний день приостановил свою деятельность до 1 июня. Сейчас проводятся противоэпидемиологические мероприятия", - сказал Аскаров на брифинге.
"Казахмыс" – крупнейший производитель меди в Казахстане. Рудник "Нурказган" расположен в 70 километрах от Караганды (областной центр). Общая численность работающих вместе с подрядчиками составляет более 1,1 тысячи человек.
В Казахстане подтверждено более 7,5 тысячи случаев коронавируса, из них 35 случаев со смертельным исходом. В конце апреля президент республики Касым-Жомарт Токаев сообщил о смягчении карантина в регионах, где ситуацию с коронавирусом удалось взять под контроль. В частности, в стране было частично возобновлено внутреннее авиасообщение. Срок чрезвычайного положения, введенного из-за коронавируса, в республике истек 11 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.