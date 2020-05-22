В Казахстане приостановили работу медного рудника из-за вспышки COVID-19

По его словам, по состоянию на 21 мая коронавирусная инфекция на руднике, входящем в состав медной корпорации "Казахмыс", выявлена у 133 человек.

"Главным государственным санитарным врачом Бухар-Жырауского района вынесено постановление о карантине на данном объекте. "Нурказган" на сегодняшний день приостановил свою деятельность до 1 июня. Сейчас проводятся противоэпидемиологические мероприятия", - сказал Аскаров на брифинге.