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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T13:07
https://ria.ru/20200522/1571835797.html
В Казахстане приостановили работу медного рудника из-за вспышки COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/155287/55/1552875595_213:134:936:541_1036x0_80_0_0_ae53b9081d58dfcf7b84353ec74766f8.jpg
РИА Новости

В Казахстане приостановили работу медного рудника из-за вспышки COVID-19

13:07 22.05.2020
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 22 мая - РИА Новости. Работа рудника "Нурказган", где зафиксирована вспышка коронавируса, приостановлена до 1 июня, сообщил в пятницу главный санитарный врач Карагандинской области Казахстана, на территории которой расположено предприятие, Канат Аскаров.
По его словам, по состоянию на 21 мая коронавирусная инфекция на руднике, входящем в состав медной корпорации "Казахмыс", выявлена у 133 человек.
"Главным государственным санитарным врачом Бухар-Жырауского района вынесено постановление о карантине на данном объекте. "Нурказган" на сегодняшний день приостановил свою деятельность до 1 июня. Сейчас проводятся противоэпидемиологические мероприятия", - сказал Аскаров на брифинге.
"Казахмыс" – крупнейший производитель меди в Казахстане. Рудник "Нурказган" расположен в 70 километрах от Караганды (областной центр). Общая численность работающих вместе с подрядчиками составляет более 1,1 тысячи человек.
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 В Казахстане подтверждено более 7,5 тысячи случаев коронавируса, из них 35 случаев со смертельным исходом. В конце апреля президент республики Касым-Жомарт Токаев сообщил о смягчении карантина в регионах, где ситуацию с коронавирусом удалось взять под контроль. В частности, в стране было частично возобновлено внутреннее авиасообщение. Срок чрезвычайного положения, введенного из-за коронавируса, в республике истек 11 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Касым-Жомарт ТокаевКоронавирусыКарагандинская областьВОЗКарагандаКазахстанВ мире
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