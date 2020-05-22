Красноярского депутата заподозрили в передаче взятки чиновнице мэрии

"В ходе следствия было установлен еще один эпизод ее преступной деятельности, а также то, что посредником при передаче незаконного денежного вознаграждения являлся депутат Красноярского городского совета депутатов Иван Азаренко. После установления первоначальных обстоятельств, следователем было принято решение о возбуждении в отношении Азаренко уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)", - сообщает СК.

На сайте регионального СК добавляется, что депутат задержан. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении Азаренко меры пресечения в виде заключения под стражу.

По предварительной версии, в июне 2019 года Тюрина получила от неустановленного представителя ООО "Крона" через посредников Азаренко, а также двух жителей Красноярска частями взятку на общую сумму 3 миллиона рублей за победу компании в аукционе на право заключения договора аренды пяти нежилых зданий, расположенных по улице Мичурина в Красноярске, и заключение договора аренды этих зданий между "Кроной" и департаментом муниципального имущества и земельных отношений.