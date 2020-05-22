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2020-05-22T14:09
https://ria.ru/20200522/1571833975.html
Красноярского депутата заподозрили в передаче взятки чиновнице мэрии
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РИА Новости

Красноярского депутата заподозрили в передаче взятки чиновнице мэрии

12:46 22.05.2020 (обновлено: 14:09 22.05.2020)
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© СК РФЗадержание депутата красноярского горсовета Ивана Азаренко
Задержание депутата красноярского горсовета Ивана Азаренко
© СК РФ
Задержание депутата красноярского горсовета Ивана Азаренко
КРАСНОЯРСК, 22 мая - РИА Новости. Следователи подозревают депутата красноярского горсовета Ивана Азаренко в посредничестве при передаче взятки чиновнице мэрии, сообщает ГСУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что силовики провели обыск в кабинете одного из депутатов горсовета Красноярска. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, "по предварительным данным, работали в кабинете Ивана Азаренко", который является заместителем председателя комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуры и депутатом горсовета от КПРФ. В КПРФ РИА Новости сообщили, что знают о ситуации с обысками у Азаренко и держат ситуацию на контроле.
Ранее СК сообщил, что в его производстве находится уголовное дело в отношении заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска Ирины Тюриной, обвиняемой в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).
"В ходе следствия было установлен еще один эпизод ее преступной деятельности, а также то, что посредником при передаче незаконного денежного вознаграждения являлся депутат Красноярского городского совета депутатов Иван Азаренко. После установления первоначальных обстоятельств, следователем было принято решение о возбуждении в отношении Азаренко уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)", - сообщает СК.
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По месту его жительства и рабочем кабинете проведены обыски и изъяты интересующие следствие предметы и документы.
На сайте регионального СК добавляется, что депутат задержан. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении Азаренко меры пресечения в виде заключения под стражу.
По предварительной версии, в июне 2019 года Тюрина получила от неустановленного представителя ООО "Крона" через посредников Азаренко, а также двух жителей Красноярска частями взятку на общую сумму 3 миллиона рублей за победу компании в аукционе на право заключения договора аренды пяти нежилых зданий, расположенных по улице Мичурина в Красноярске, и заключение договора аренды этих зданий между "Кроной" и департаментом муниципального имущества и земельных отношений.
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Следственный комитет России (СК РФ)КПРФИрина ТюринаКрасноярскПроисшествия
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