Индия выделит средства на восстановление Западной Бенгалии после циклона

Моди в пятницу посетил пострадавший штат, осмотрел с воздуха разрушения и провел ряд встреч.

"Западная Бенгалия получит 10 миллиардов рупий. Будут рассмотрены все вопросы, связанные с восстановлением и реконструкцией. Мы все хотим, чтобы Западная Бенгалия двигалась вперед. Центр всегда будет поддерживать Западную Бенгалию в это время испытаний. Мы будем работать вместе, чтобы Бенгалия снова встала на ноги ", - сказал Моди на пресс-конференции с главой штата Маматой Банерджи.

Премьер-министр также объявил о выделении 200 тысяч рупий (около 2,6 тысячи долларов) семьям погибших во время циклона и 50 тысяч рупий (примерно 660 долларов) для раненых.

"Я здесь, чтобы заверить всех в Бенгалии, что в это кризисное время вы найдете центральное правительство, полностью стоящее рядом с вами плечом к плечу", - сказал он.

Ранее главный министр штата Западная Бенгалия сообщила о 80 погибших в штате. По ее словам, 61 человек погиб в сельской местности, 19 человек погибли в Калькутте. Банерджи ранее сообщала, что семьям погибших будет выплачено 250 тысяч рупий (3,3 тысячи долларов).

Образовавшийся в субботу в Бенгальском заливе циклон "Ампан" в среду вышел на сушу в районе индийского штата Западная Бенгалия. Ветер, порывы которого достигали 125 километров в час, повалил множество деревьев, повреждены дома, разбиты припаркованные машины, низменности затоплены. Согласно последним данным, большая часть Калькутты обесточена, повалено более 500 деревьев, несколько сотен вышек электропередачи и около 1000 вышек для передачи сотового сигнала, части ветхих строений обрушились. Ранее Банерджи заявила, что ущерб от циклона может составлять более 1 триллиона рупий (13,3 миллиарда долларов).