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2020-05-22T12:46
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Индия выделит средства на восстановление Западной Бенгалии после циклона
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РИА Новости

Индия выделит средства на восстановление Западной Бенгалии после циклона

12:46 22.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая – РИА Новости. Правительство Индии выделит 10 миллиардов рупий (около 133 миллионов долларов) на восстановление штата Западная Бенгалия, пострадавшего от циклона "Ампан", сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Моди в пятницу посетил пострадавший штат, осмотрел с воздуха разрушения и провел ряд встреч.
"Западная Бенгалия получит 10 миллиардов рупий. Будут рассмотрены все вопросы, связанные с восстановлением и реконструкцией. Мы все хотим, чтобы Западная Бенгалия двигалась вперед. Центр всегда будет поддерживать Западную Бенгалию в это время испытаний. Мы будем работать вместе, чтобы Бенгалия снова встала на ноги ", - сказал Моди на пресс-конференции с главой штата Маматой Банерджи.
Премьер-министр также объявил о выделении 200 тысяч рупий (около 2,6 тысячи долларов) семьям погибших во время циклона и 50 тысяч рупий (примерно 660 долларов) для раненых.
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"Я здесь, чтобы заверить всех в Бенгалии, что в это кризисное время вы найдете центральное правительство, полностью стоящее рядом с вами плечом к плечу", - сказал он.
Ранее главный министр штата Западная Бенгалия сообщила о 80 погибших в штате. По ее словам, 61 человек погиб в сельской местности, 19 человек погибли в Калькутте. Банерджи ранее сообщала, что семьям погибших будет выплачено 250 тысяч рупий (3,3 тысячи долларов).
Образовавшийся в субботу в Бенгальском заливе циклон "Ампан" в среду вышел на сушу в районе индийского штата Западная Бенгалия. Ветер, порывы которого достигали 125 километров в час, повалил множество деревьев, повреждены дома, разбиты припаркованные машины, низменности затоплены. Согласно последним данным, большая часть Калькутты обесточена, повалено более 500 деревьев, несколько сотен вышек электропередачи и около 1000 вышек для передачи сотового сигнала, части ветхих строений обрушились. Ранее Банерджи заявила, что ущерб от циклона может составлять более 1 триллиона рупий (13,3 миллиарда долларов).
Секретарь кабинета министров Индии Шри-Раджив Гауба ранее в четверг обсудил предоставление помощи с главами штатов Одиша и Западная Бенгалия и поручил сотрудникам центральных министерств и ведомств поддерживать тесные контакты с правительствами штатов и оперативно оказывать всю необходимую помощь.
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Нарендра МодиЗападная БенгалияИндияВ мире
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