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2020-05-22T14:48
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На Украине планируют перенести срок постройки "стены" с Россией
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РИА Новости

На Украине планируют перенести срок постройки "стены" с Россией

12:42 22.05.2020 (обновлено: 14:48 22.05.2020)
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© AP Photo / Inna VarenytsiaУкраинский флаг на границе с Россией
Украинский флаг на границе с Россией
© AP Photo / Inna Varenytsia
Украинский флаг на границе с Россией. Архивное фото
КИЕВ, 22 мая — РИА Новости. Украинские власти намерены завершить возведение защитных сооружений на границе с Россией только через четыре года, сообщила общественная организация StateWatch со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Как поясняется в сообщении, задержка вызвана сокращением финансирования и подорожанием строительных материалов, работ и услуг. Теперь "Стену" планируют достроить в 2025 году.
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С идеей построить на границе с Россией цепь мощных оборонительных сооружений выступил в 2014 году Арсений Яценюк, который был тогда премьер-министром. Проект назвали "Стена", а позже по инициативе Яценюка переименовали в "Европейский вал". В мае 2015-го на проект выдели более четырех миллиардов гривен, но затем финансирование урезали более чем вдвое.
В 2016-м Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело о растрате государственных средств, выделенных на "Стену". Тогда задержали семь человек, в том числе работников погранслужбы и представителей предприятий-подрядчиков.
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10690123
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РоссияСитуация на УкраинеПограничная служба УкраиныАрсений ЯценюкУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Если не хватает денег на стену, поставьте хотя бы плетень
22 мая, 12:52
ОИОлег Иволгин
6120000
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