Не верю! Закон о “простолюдинах”, запрет бороды, пирамида-гигант на Урале

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Не верю! Не верю! Закон о “простолюдинах”, запрет бороды, пирамида-гигант на Урале

Почему соцсети и даже некоторые СМИ попались на фейк “Панорамы”, что в России официально введут термин “простолюдин”? Правда ли, что в Сургут летят самолеты с больными из Таджикистана? Как Украина оказалась “родиной португальцев”? Действительно ли на Урале нашли “копию пирамиды Хеопса”? И что не так в новости про секс-кукол на матче в Южной Корее?