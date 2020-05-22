Не верю! Закон о “простолюдинах”, запрет бороды, пирамида-гигант на Урале

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали
04:35 Почему многие попались на фейк о “простолюдинах” - рассуждают авторы telegram-каналов “Катарсис”, “Красный сион” и “Планерка”, и руководитель русской ленты РИА Новости Елена Глушакова
12:40 “Полицейских снабдят щетиномерами”. Правда ли, что москвичей обяжут сбрить бороды
14:20 “Начнут шариться, где попало”. В Сургуте распространяют сообщения про самолеты с больными из Таджикистана (обсуждаем с главным редактором siapress.ru Дмитрием Щегловым)
17:30 Предки испанцев, французов и евреев вышли из Галичины – соцсети удивил украинский учебник по географии
23:00 Южнокорейский футбольный клуб вместо болельщиков на матче (якобы) использовал секс-кукол. Почему тут не все однозначно
24:50 На Урале обнаружили огромную “копию пирамиды Хеопса”: правда это или нет
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Гости эпизода: Елена Глушакова, Дмитрий Щеглов, Александр Литвинов
Монтаж Андрея Темнова
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