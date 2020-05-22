Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
2020-05-22T13:00
https://ria.ru/20200522/1571832732.html
Не верю! Закон о “простолюдинах”, запрет бороды, пирамида-гигант на Урале
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571832443_3:0:638:357_1036x0_80_0_0_87d6fdb9d1dfa2f74c17075551a4c7c0.jpg
РИА Новости

Не верю! Закон о “простолюдинах”, запрет бороды, пирамида-гигант на Урале

13:00 22.05.2020
200
Не верю!
Не верю! Закон о “простолюдинах”, запрет бороды, пирамида-гигант на Урале
13:00
Почему соцсети и даже некоторые СМИ попались на фейк “Панорамы”, что в России официально введут термин “простолюдин”? Правда ли, что в Сургут летят самолеты с больными из Таджикистана? Как Украина оказалась “родиной португальцев”? Действительно ли на Урале нашли “копию пирамиды Хеопса”? И что не так в новости про секс-кукол на матче в Южной Корее?
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали
04:35 Почему многие попались на фейк о “простолюдинах” - рассуждают авторы telegram-каналов “Катарсис”, “Красный сион” и “Планерка”, и руководитель русской ленты РИА Новости Елена Глушакова
12:40 “Полицейских снабдят щетиномерами”. Правда ли, что москвичей обяжут сбрить бороды
14:20 “Начнут шариться, где попало”. В Сургуте распространяют сообщения про самолеты с больными из Таджикистана (обсуждаем с главным редактором siapress.ru Дмитрием Щегловым)
17:30 Предки испанцев, французов и евреев вышли из Галичины – соцсети удивил украинский учебник по географии
23:00 Южнокорейский футбольный клуб вместо болельщиков на матче (якобы) использовал секс-кукол. Почему тут не все однозначно
24:50 На Урале обнаружили огромную “копию пирамиды Хеопса”: правда это или нет
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка,Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Гости эпизода: Елена Глушакова, Дмитрий Щеглов, Александр Литвинов
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
311000
Обсудить 0
Не верю!ПодкастТаджикистанСургутОбщество
Рекомендуем
Заговор классиков. Булгарин. Классик литературной преисподней
"Заговор классиков". Булгарин. Классик литературной преисподней
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Медик в машине скорой помощи
В Самарской области рассказали об умершей пациентке с COVID-19
Абрикосы
Врач рассказала, чем опасны абрикосы
Американский военный конвой на севере Сирии
СМИ: американские военные похитили местного жителя на севере Сирии
LIVE: Путин принимает участие в заседании Правительства
Владимир Путин участвует в заседании правительства
Здание Государственной Думы РФ в Москве
ГД разрешила господдержку общепита и гостиниц с лицензией на алкоголь
Знаете, сколько раз угрожали убить. Подкаст с Аскольдом Запашным
"Знаете, сколько раз угрожали убить". Подкаст с Аскольдом Запашным
Медицинские работники
В Бельгии за сутки умерли 26 человек с диагнозом или подозрением на COVID
Флаг на здании Центрального банка РФ
В ЦБ отметили востребованность мер прямой поддержки граждан и бизнеса
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Эксперт оценил последствия выхода США из Договора по открытому небу
ЯсноПонятно. Зачем уезжать в село из большого города?
"ЯсноПонятно". Зачем уезжать в село из большого города?
Медицинский и пациент в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Снявшаяся в откровенной фотосессии врач вступилась за медсестру из Тулы
Глядя в пасть. Изнанка дрессировки хищников в репортаже 360
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК повторно отказал Шамсутдинову в возбуждении дела о вымогательстве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:08Известный французский актер попал в аварию
15:08Голикова: ситуация со смертностью от COVID в России никогда не скрывалась
15:08Суд вновь отложил рассмотрение дела экс-замглавы Минпромторга Овсянникова
15:08Рябков ответил на претензии США по Договору по открытому небу
15:07Россиян среди погибших в авиакатастрофе в Пакистане нет
15:07В МИД оценили шансы продления ДСНВ в 2021 году
15:05Голикова оценила работу медицинской системы в борьбе с COVID-19
15:05Голикова заявила, что тенденции по коронавирусу радуют
15:02СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"
14:59Вирусолог оценил испытания российской вакцины от COVID-19 на людях
14:59В МИД заявили, что Россия остается привержена договору по открытому небу
14:57Премьер Пакистана заявил о начале расследования авиакатастрофы под Карачи
14:56В Ненецком округе ввели масочный режим
14:55Первую в мире российскую плавучую АЭС ввели в промышленную эксплуатацию
14:54Путин отметил необходимость постоянной готовности коечного фонда
14:53Голикова призвала регионы жестко контролировать соблюдение санитарных мер
14:51В России среднесуточный прирост больных COVID-19 замедлился до 2,8%
14:50Путин потребовал доложить о реализации поручения по поставке лекарств
14:50Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус
14:49Препарат РФПИ и "ХимРара" для лечения COVID-19 назвали "Авифавир"
Лента новостейМолния