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Эксперт: Китай ответил на давление США увеличением военного бюджета
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РИА Новости

Эксперт: Китай ответил на давление США увеличением военного бюджета

12:30 22.05.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкУчастники сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва в Пекине
Участники сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Участники сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва в Пекине
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Китай наращивает военные расходы в ответ на беспрецедентное давление США, и для этого у него есть экономические возможности, заявил РИА Новости в пятницу руководитель Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.
Ранее в пятницу был опубликован проект военного бюджета Китая на 2020 год, по сравнению с прошлым годом он увеличен на 6,6% и составит 1,27 триллиона юаней (178,8 миллиарда долларов).
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"Основная причина увеличение военного бюджета Китая - противостояние с США, которое длится уже довольно продолжительное время. Президент США Дональд Трамп в последнее время значительно усилил давление на Китай, и Пекин принял этот вызов. Для того, чтобы противостоять, Китай поступательно увеличивает военные расходы. Возможно, это приведёт (к тому), что уже в ближайшее время мир станет двуполярным", - заявил Пухов.
По мнению эксперта, нынешний китайский лидер Си Цзиньпин считает, что Китай достаточно окреп, чтобы проводить более агрессивную внешнюю политику, которая всегда должна быть подкреплена сильной военной машиной.
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"Пекин может себе позволить наращивание военного бюджета, Китай успешно вышел из кризиса, связанного с коронавирусом, и экономика страны находится в гораздо лучшем состоянии, чем в других странах мира. Фактически Китай является бенефициаром изменённого мира, в котором значительно снизились цены на энергоносители, средства, которые тратил на ресурсы, на ту же нефть высвободились, и их тут же направили на укрепления оборонного потенциала", - заявил эксперт.
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Руслан ПуховДональд ТрампСи ЦзиньпинКитайСШАВ мире
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