Эксперт: Китай ответил на давление США увеличением военного бюджета

Ранее в пятницу был опубликован проект военного бюджета Китая на 2020 год, по сравнению с прошлым годом он увеличен на 6,6% и составит 1,27 триллиона юаней (178,8 миллиарда долларов).

"Пекин может себе позволить наращивание военного бюджета, Китай успешно вышел из кризиса, связанного с коронавирусом, и экономика страны находится в гораздо лучшем состоянии, чем в других странах мира. Фактически Китай является бенефициаром изменённого мира, в котором значительно снизились цены на энергоносители, средства, которые тратил на ресурсы, на ту же нефть высвободились, и их тут же направили на укрепления оборонного потенциала", - заявил эксперт.