Эксперт: Китай ответил на давление США увеличением военного бюджета

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Китай наращивает военные расходы в ответ на беспрецедентное давление США, и для этого у него есть экономические возможности, заявил РИА Новости в пятницу руководитель Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.
Ранее в пятницу был опубликован проект военного бюджета Китая на 2020 год, по сравнению с прошлым годом он увеличен на 6,6% и составит 1,27 триллиона юаней (178,8 миллиарда долларов).
"Основная причина увеличение военного бюджета Китая - противостояние с США, которое длится уже довольно продолжительное время. Президент США Дональд Трамп в последнее время значительно усилил давление на Китай, и Пекин принял этот вызов. Для того, чтобы противостоять, Китай поступательно увеличивает военные расходы. Возможно, это приведёт (к тому), что уже в ближайшее время мир станет двуполярным", - заявил Пухов.
По мнению эксперта, нынешний китайский лидер Си Цзиньпин считает, что Китай достаточно окреп, чтобы проводить более агрессивную внешнюю политику, которая всегда должна быть подкреплена сильной военной машиной.
"Пекин может себе позволить наращивание военного бюджета, Китай успешно вышел из кризиса, связанного с коронавирусом, и экономика страны находится в гораздо лучшем состоянии, чем в других странах мира. Фактически Китай является бенефициаром изменённого мира, в котором значительно снизились цены на энергоносители, средства, которые тратил на ресурсы, на ту же нефть высвободились, и их тут же направили на укрепления оборонного потенциала", - заявил эксперт.