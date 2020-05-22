Власти Кубани: уровень газификации в крае в 2025 году достигнет 85%

"Регуляторное соглашение, подписанное между администрацией края, газораспределительными организациями и УФАС России, рассчитано на пять лет. Объем инвестиций составит порядка 480 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

"В целом по краю уровень газификации составляет 83,2%, при этом в среднем по стране - 68%. Через пять лет при реализации региональной программы и регуляторного соглашения уровень газификации достигнет 85%", - отмечают краевые власти.