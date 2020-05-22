Власти Кубани: уровень газификации в крае в 2025 году достигнет 85%

КРАСНОДАР, 22 мая - РИА Новости. Уровень газификации по Краснодарскому краю сегодня составляет 83,2%, через пять лет при реализации региональной программы и регуляторного соглашения уровень газификации достигнет 85%, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Регуляторное соглашение, подписанное между администрацией края, газораспределительными организациями и УФАС России, рассчитано на пять лет. Объем инвестиций составит порядка 480 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Согласно документу, а также региональной программе газификации Краснодарского края, за этот период будут построены подводящие и распределительные сети на территории 11 муниципалитетов: в Сочи, Геленджике, Анапе, Горячем Ключе, а также в Туапсинском, Тимашевском, Брюховецком, Отрадненском, Белореченском, Мостовском и Успенском районах.
"В целом по краю уровень газификации составляет 83,2%, при этом в среднем по стране - 68%. Через пять лет при реализации региональной программы и регуляторного соглашения уровень газификации достигнет 85%", - отмечают краевые власти.
Уточняется, что в течение двух-трех лет планируется обеспечить газом ряд населенных пунктов, которые не газифицированы в настоящее время, среди них: поселок Кубанский Белореченского района, хутор Украинский Успенского района, хутор Чайкин Отрадненского района, хутор Песчаный Тбилисского района, село Кухаривка Ейского района и хутор Калининский Усть-Лабинского района.
В Геленджике планируется построить газопровод, проходящий от города-курорта до сетей газоснабжения в районе села Тешебс. В Краснодаре запланирована газификация микрорайона ОПХ Колос и поселка Плодородный.