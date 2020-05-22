Крашенинников: с 18 лет у россиян есть все права и обязанности

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Гражданин РФ, который достигает 18-летнего возраста, по действующему законодательству признается способным принимать осознанные решение и нести за них ответственность, с возрастом 21 года не связано никаких новых прав и обязанностей, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя предложение повысить в России возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года
Ранее Крашенинников заявил, что повышение возраста продажи алкоголя противоречит нормам Конституции РФ и Гражданского кодекса.
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Парламентарий отметил, что дискуссии в обществе на эту тему поднимались неоднократно: вопрос о повышении минимального возраста продажи и потребления алкоголя сталкивался уже не в одной законодательной инициативе. При этом, подчеркивает Крашенинников, необходимо помнить, что в России общий возраст дееспособности установлен с 18 лет, что закреплено в Конституции РФ и в Гражданском кодексе.
"Так, согласно статье 60 Конституции, гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет. Таким образом, достигший 18-летнего возраста гражданин признается способным принимать осознанные решения, в полной мере осознавать фактический характер и правомерность или противоправность своих действий (бездействия) и руководить ими, а также в полном объеме нести за них юридическую ответственность", - заявил Крашенинников, которого цитирует пресс-служба комитета.
Он также отметил, что в статье 21 Гражданского кодекса установлено, что способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 18-летнего возраста.
"Более того, гражданская дееспособность может возникнуть и раньше, например, в случае вступления в брак. При этом приобретение спиртных напитков осуществляется в рамках договора розничной купли-продажи, также регулируемого ГК РФ, как и гражданско-правовое положение участников сделки", - отметил он.
Кроме того, добавляет Крашенинников, с 18-летним возрастом связано активное право участвовать в выборах, вступать в брак, нести службу в рядах вооруженных сил и так далее. Совершеннолетний гражданин может осуществлять предпринимательскую деятельность и заниматься, в том числе продажей алкогольной продукции, добавляет депутат.
"С возрастом 21 года не связано возникновение каких-либо новых прав и обязанностей, за исключением пассивного избирательного права", - подчеркнул Крашенинников.
Также, по мнению парламентария, следует учитывать, что ответственность за ребенка в возрасте до 18 лет в основном несут родители, механизмов ответственности родителей в отношении гражданина в возрасте от 18 до 21 года не предусмотрено. Что касается зарубежного опыта, то, действительно, в ряде стран дееспособность возникает с 21 года, но там это касается всего объема прав и обязанностей, добавил Крашенинников.