Чубайс ожидает революции в транспорте через несколько лет

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Революция в транспортной отрасли может произойти уже через три-пять лет, и даже не в сфере беспилотных автомобилей, а может появиться принципиально другой вид транспорта - специальные капсулы для передвижения по земле и воздуху, считает председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.
"Вот что такое для нас автомобиль? Это такая какая-то капсула, в которую мы сели и нас куда-то переместили, а если она еще и самоуправляемая - совсем хорошо. А потом мы оказались в аэропорту или на вокзале и нам нужно пересесть в другую капсулу, которая нас повезет дальше", - сказал он, выступая на форуме Startup Village.
"А что если нам эту капсулу отделить от способа перемещения? Что если нам поставить ее на тележку самоуправляемую, которая будет везти нас куда надо, а в каком-то месте ее подцепить к коптеру, который по воздуху ее перенесет туда, куда нужно? Тогда у нас исчезает задача "пересадки", тогда мы собственно в комфортной среде, как сейчас какой-нибудь "Яндекс.Такси" заказываем и говорим "мне надо поехать туда", и точно так же закажем "мне надо поехать в Нижегородскую область в деревню такую-то". Пожалуйста, к тебе подкатывает ближайшая свободная капсула с тележкой, она тебя какую-то часть времени везет по земле, какую-то часть - она тебя коптером переносит на место... остается там, перевозит других людей", - предложил Чубайс.
"Вот такого масштаба революция в транспорте - ну это революция, это абсолютно революционное изменение в транспортной среде. Еще три-четыре года назад я впервые слышал эти идеи, они мне казались вообще завирансом, а сейчас я вижу серьезных людей, которые вкладывают серьезные деньги в подобного рода вещи. Если они не ошибаются, значит, в диапазоне не 40 лет, не 20, а трех-пяти лет мы увидим что-то работающее", - добавил он.