Чубайс ожидает революции в транспорте через несколько лет

"Вот что такое для нас автомобиль? Это такая какая-то капсула, в которую мы сели и нас куда-то переместили, а если она еще и самоуправляемая - совсем хорошо. А потом мы оказались в аэропорту или на вокзале и нам нужно пересесть в другую капсулу, которая нас повезет дальше", - сказал он, выступая на форуме Startup Village.