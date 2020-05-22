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Чубайс ожидает революции в транспорте через несколько лет
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РИА Новости

Чубайс ожидает революции в транспорте через несколько лет

11:47 22.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс . Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Революция в транспортной отрасли может произойти уже через три-пять лет, и даже не в сфере беспилотных автомобилей, а может появиться принципиально другой вид транспорта - специальные капсулы для передвижения по земле и воздуху, считает председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.
"Вот что такое для нас автомобиль? Это такая какая-то капсула, в которую мы сели и нас куда-то переместили, а если она еще и самоуправляемая - совсем хорошо. А потом мы оказались в аэропорту или на вокзале и нам нужно пересесть в другую капсулу, которая нас повезет дальше", - сказал он, выступая на форуме Startup Village.
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"А что если нам эту капсулу отделить от способа перемещения? Что если нам поставить ее на тележку самоуправляемую, которая будет везти нас куда надо, а в каком-то месте ее подцепить к коптеру, который по воздуху ее перенесет туда, куда нужно? Тогда у нас исчезает задача "пересадки", тогда мы собственно в комфортной среде, как сейчас какой-нибудь "Яндекс.Такси" заказываем и говорим "мне надо поехать туда", и точно так же закажем "мне надо поехать в Нижегородскую область в деревню такую-то". Пожалуйста, к тебе подкатывает ближайшая свободная капсула с тележкой, она тебя какую-то часть времени везет по земле, какую-то часть - она тебя коптером переносит на место... остается там, перевозит других людей", - предложил Чубайс.
"Вот такого масштаба революция в транспорте - ну это революция, это абсолютно революционное изменение в транспортной среде. Еще три-четыре года назад я впервые слышал эти идеи, они мне казались вообще завирансом, а сейчас я вижу серьезных людей, которые вкладывают серьезные деньги в подобного рода вещи. Если они не ошибаются, значит, в диапазоне не 40 лет, не 20, а трех-пяти лет мы увидим что-то работающее", - добавил он.
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РоснаноАнатолий ЧубайсТехнологииОбщество
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