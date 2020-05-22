В Чите задержали блогера, призывавшего не соблюдать меры самоизоляции

"В Забайкалье сотрудники полиции задержали гражданина, который призывает не соблюдать ограничительные меры, связанные с режимом самоизоляции, и массовым беспорядкам. Подозреваемый доставлен в следственные органы для проведения следственных действий", - говорится в сообщении.

По месту жительства блогера проведен обыск, изъяты ноутбук, жесткие диски, флеш-носители, веб- и видеокамера. Проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств совершенного противоправного деяния.

На видеозаписи задержания, распространенном региональным главком МВД, видно, как оперативники пилят дверь, а затем врываются в квартиру к блогеру. Его заковывают в наручники, а затем изымают камеру и другие предметы.