В Приморье начали проверку из-за скопления фур на границе с Китаем

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая - РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура (ДВТП) и прокуратура Дальневосточная транспортная прокуратура (ДВТП) и прокуратура Приморского края начали проверку в связи с ситуацией перед пунктом пропуска с КНР в Приморье, где скопились фуры, сообщает ДВТП.

Уссурийская таможня в апреле информировала, что из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом перед российскими пограничными пунктами пропуска в Приморье образовались очереди из грузовиков, число выпущенных машин снизилось в четыре раза. Власти Приморья и дипломаты ведут переговоры с китайской стороной для решения проблемы.

За последние недели сотни большегрузов скопились на российской стороне перед пунктом пропуска в Приморье, так как китайская сторона сократила количество фур, пересекающих границу через погранпереход "Пограничный"- Суйфэньхэ, с 30 до 10 единиц в сутки в каждую сторону. Водители 14 мая решили три дня не пересекать границу в знак протеста.

Власти Приморья заявили, что китайская сторона сократила пропуск грузовиков на несколько дней из-за коронавируса у одного из российских водителей. В итоге диагноз не подтвердился. Власти проинформировали о соглашении с китайской стороной об увеличении числа пропускаемых грузовиков в пункте пропуска "Пограничный", в понедельник фуры пошли в КНР, движение восстановилось. При этом на утро 22 мая перед пунктом пропуска "Пограничный" в очереди стояли 292 машины, за сутки в КНР зашло 30 фур, вышло оттуда 27.

"По публикациям в СМИ Дальневосточной транспортной прокуратурой и прокуратурой Приморского края организована совместная проверка состояния законности в автомобильных пунктах пропуска", - говорится в сообщении.

Сотрудник Приморской транспортной прокуратуры выехал в пункт пропуска "Пограничный". От водителей приняты обращения, проверена работа пунктов пропуска и действующих в них органов госконтроля. Прокуратура организовала взаимодействие с органами местного самоуправления, таможенными и правоохранительными органами.