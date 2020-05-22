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2020-05-22T11:40
https://ria.ru/20200522/1571827261.html
В Приморье начали проверку из-за скопления фур на границе с Китаем
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РИА Новости

В Приморье начали проверку из-за скопления фур на границе с Китаем

11:40 22.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевМногосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 мая - РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура (ДВТП) и прокуратура Приморского края начали проверку в связи с ситуацией перед пунктом пропуска с КНР в Приморье, где скопились фуры, сообщает ДВТП.
Уссурийская таможня в апреле информировала, что из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом перед российскими пограничными пунктами пропуска в Приморье образовались очереди из грузовиков, число выпущенных машин снизилось в четыре раза. Власти Приморья и дипломаты ведут переговоры с китайской стороной для решения проблемы.
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За последние недели сотни большегрузов скопились на российской стороне перед пунктом пропуска в Приморье, так как китайская сторона сократила количество фур, пересекающих границу через погранпереход "Пограничный"- Суйфэньхэ, с 30 до 10 единиц в сутки в каждую сторону. Водители 14 мая решили три дня не пересекать границу в знак протеста.
Власти Приморья заявили, что китайская сторона сократила пропуск грузовиков на несколько дней из-за коронавируса у одного из российских водителей. В итоге диагноз не подтвердился. Власти проинформировали о соглашении с китайской стороной об увеличении числа пропускаемых грузовиков в пункте пропуска "Пограничный", в понедельник фуры пошли в КНР, движение восстановилось. При этом на утро 22 мая перед пунктом пропуска "Пограничный" в очереди стояли 292 машины, за сутки в КНР зашло 30 фур, вышло оттуда 27.
"По публикациям в СМИ Дальневосточной транспортной прокуратурой и прокуратурой Приморского края организована совместная проверка состояния законности в автомобильных пунктах пропуска", - говорится в сообщении.
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Сотрудник Приморской транспортной прокуратуры выехал в пункт пропуска "Пограничный". От водителей приняты обращения, проверена работа пунктов пропуска и действующих в них органов госконтроля. Прокуратура организовала взаимодействие с органами местного самоуправления, таможенными и правоохранительными органами.
С 20 мая на 10 дней в Приморье приостановили движение фур к территории пунктов пропуска с Китаем, чтобы разгрузить очередь из грузовиков. Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение перевести пункты пропуска "Пограничный" и "Краскино" на 24-часовой режим работы, кроме того, перевести пункт пропуска "Краскино" на режим работы семь дней в неделю, а на "Пограничном" оборудовать еще два места для досмотра грузового автотранспорта. Срок исполнения поручения – 1 сентября 2020 года.
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14 мая, 06:39
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Юрий ТрутневКитайПриморский крайОбщество
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