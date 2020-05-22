В Госдуме прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя

"С точки зрения конституционного и гражданского права повышение возраста продажи и потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции противоречит нормам, содержащимся в Конституции РФ и в Гражданском кодексе", - заявил Крашенинников, которого цитирует пресс-служба комитета.