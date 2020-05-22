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2020-05-22T11:38
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В Госдуме прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя

11:38 22.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит нормам Конституции РФ и Гражданского кодекса.
"С точки зрения конституционного и гражданского права повышение возраста продажи и потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции противоречит нормам, содержащимся в Конституции РФ и в Гражданском кодексе", - заявил Крашенинников, которого цитирует пресс-служба комитета.
Ранее первый замглавы социального комитета верхней палаты парламента Валерий Рязанский сообщил РИА Новости, что Совет Федерации планирует порекомендовать кабинету министров повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
Полки с алкогольной продукцией в одном из магазинов в Москве
19 мая, 14:47
Минздрав поддержал инициативу по повышению возраста при продаже алкоголя
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Валерий РязанскийСовет Федерации РФПавел КрашенинниковОбщество
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