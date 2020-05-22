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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T11:18
https://ria.ru/20200522/1571825359.html
В ДНР число выявленных случаев заражения коронавирусом возросло до 339
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570469682_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_dacae69507f5e2531075cc7729586c7d.jpg
РИА Новости

В ДНР число выявленных случаев заражения коронавирусом возросло до 339

11:18 22.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМобильный госпиталь МЧС ДНР
Мобильный госпиталь МЧС ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 34, до 339, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 305 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено 34 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 22 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР – 339. На лечении 250 пациентов. Выписаны 80 человек. Летальных случаев девять", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ситуация в ДНР и ЛНРМинистерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВОЗВ мире
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