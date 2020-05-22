В ДНР число выявленных случаев заражения коронавирусом возросло до 339

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено 34 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 22 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР – 339. На лечении 250 пациентов. Выписаны 80 человек. Летальных случаев девять", - говорится в сообщении пресс-службы.