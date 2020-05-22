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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T11:08
https://ria.ru/20200522/1571824492.html
Медики нашли "европейский" COVID-19 у заразившихся в ночных клубах Сеула
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571634107_0:220:3071:1948_1036x0_80_0_0_2e710d5342345c05d2edce4d86623a2a.jpg
РИА Новости

Медики нашли "европейский" COVID-19 у заразившихся в ночных клубах Сеула

11:08 22.05.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonНочной клуб в Сеуле, закрытый из-за новой вспышки коронавируса
Ночной клуб в Сеуле, закрытый из-за новой вспышки коронавируса
© AP Photo / Ahn Young-joon
Ночной клуб в Сеуле, закрытый из-за новой вспышки коронавируса
СЕУЛ, 22 мая – РИА Новости. Коронавирус у зараженных из ночных клубов в районе Итхэвон в Сеуле, которые заболели после 6 мая, относится к группе разновидностей COVID-19 с набором нуклеотидных последовательностей, характерных для Европы и США, сообщила глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК Чон Ын Гён.
Как сообщила на брифинге Чон Ын Гён, в Южной Корее применяется принятое ВОЗ разделение COVID-19 на три группы S, V и G в зависимости от небольших различий в нуклеотидной последовательности. Группы S и V распространены в Китае и других регионах Азии, а группа G представляет вариации, которые находят в Европе и США. К группе S принадлежит 24 вида последовательностей, к группе V – 67, а к группе G – 55 вариантов. Несмотря на такую градацию, медики отмечают, что источник у COVID-19 был один, в Китае, и сейчас вирус всех трех групп можно обнаружить в любой стране.
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Последовательности из группы S находили в РК на ранней стадии пандемии у людей, завозивших вирус из Уханя. Вирус группы V был обнаружен у тысяч последователей секты Синчхончжи, с которой началось массовое заражение в Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто, и которые составляют почти половину всех зараженных в РК.
По словам Чон Ын Гён, группа G представляет собой ряд изменившийся COVID-19, который "из Уханя через Сингапур и другие страны попал в Европу". Вариации вируса из группы G стали находить в последнее время в Южной Корее среди участившихся случаев заражения, завезенных из США, Европы и других стран. Вирус именно этой группы обнаружили и у зараженных в новом локальном кластере COVID-19 в клубах в популярном районе Сеула Итхэвон, который известен большим количеством иностранных посетителей.
"Касательно волны заражений в Итхэвоне, нуклеотидная последовательность вируса, выделенного из материалов 14 самых ранних зараженных там пациентов, относится к группе G. У всех 14 человек она совпала, что означает заражение их от одного возбудителя", - сообщила Чон Ын Гён, отметив, что это позволяет карантинным службам предположить источник заражения, отличный о того, что был в Тэгу или у членов секты Синчхончжи.
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Эта информация уже вызвала негативную реакцию местных жителей по отношению к иностранцам и сообщения в СМИ о якобы "иностранном источнике" заражения людей в Итхэвоне, в то время как более 90% всех привозных случаев в РК завезены самими корейцами, и именно этим может объясняться распространение в стране вируса группы G. Карантинные власти заявили, что продолжат расследование, чтобы выяснить точный путь передачи вируса.
Южная Корея зарегистрировала уже 11 142 случая коронавируса, выздоровели уже более 91%, скончались 264 человека. По меньшей мере 1200 случаев завезли из-за границы, на карантинном досмотре при въезде в страну выявили в общем 511 зараженных.
Южная Корея в конце апреля - начале мая регистрировала уже единичные случаи заражения. Но новый локальный кластер образовался после того, как в ночь с 1 на 2 мая человек 29 лет из города Ёнин в провинции Кёнгидо, которому 6 мая подтвердили COVID-19, съездил с другом в людный район Итхэвон в Сеуле и посетил несколько клубов и баров. Там от него заразился ряд людей, в том числе жители других городов, у его друга также нашли коронавирус 7 мая.
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Как сообщила на брифинге глава KCDC Чон Ын Гён, властям позже удалось отследить изначальный источник заражения в Итхэвоне вплоть до "встречи нескольких людей" еще в апреле. Кто был участниками встречи и где она состоялась, не сообщается. Большинство носителей COVID в клубах были бессимптомными больными и не подозревали о своем заражении. Число случаев, связанных с этим кластером, достигло 215, проверили уже более 77 тысяч человек. С 11 мая правительство страны вело анонимное тестирование на COVID-19, где нужно лишь оставить свой номер телефона или другой вид связи, чтобы было куда прислать результат.
Несмотря на обещание анонимности, многие граждане не спешили пройти тестирование, что вынудило власти потребовать у трех провайдеров мобильной связи в стране данные всех тех пользователей, что находились в одних районах и в одно и то же время с установленными заражёнными. Отслеживать стали также данные банковских карт и систем видеонаблюдения. Чтобы не допустить еще одной волны заражений, правительство также выпустило рекомендацию вновь закрыть все клубы и развлекательные заведения до 7 июня, власти призывают жителей "не терять бдительности", даже если количество новых зараженных идет на спад.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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