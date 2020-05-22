В Приамурье число случаев COVID-19 выросло до 317

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мая - РИА Новости. Коэффициент распространения COVID-19 в Амурской области вырос с 19 мая с 1,5 до 1,8, в регионе зарегистрировано за последние сутки 23 случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 317 зараженных, сообщает правительство региона.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о трех критериях для принятия решений в регионах о смягчении режима ограничений. Первый показатель - коэффициент распространения инфекции, это среднее количество людей, которых инфицирует один больной до изоляции, он не должен превышать 1. Также необходимо обеспечить 50% свободного коечного фонда, а охват тестирования должен составлять не менее 70 на 100 тысяч населения.
Ограничительные меры, введенные из-за коронавируса в Амурской области, продлены до 31 мая.
Как отметил губернатор Приамурья Василий Орлов, чьи слова приводятся в сообщении, "ситуация продолжает ухудшаться, но это происходит в соответствии с прогнозами".
"Коэффициент распространения инфекции вырос. Если 19 мая он составлял 1,5, то в последние два дня - 1,8. Сокращается количество свободных коек ... Территориально самые высокие показатели в Шимановске. Там мы сейчас отмечаем стабилизацию ситуации. Наиболее сложная ситуация в Благовещенске, где под медицинским наблюдением находится 634 человека, и в Свободном, где 291 контактных", - цитирует правительство главного санитарного врача Приамурья Ольгу Курганову.
Всего в области 317 случаев COVID-19, 84 человека выздоровели, одна женщина скончалась, остальные проходят лечение, проведено более 34 тысяч исследований на новую инфекцию, тесты делают семь лабораторий региона, за последние сутки обследованы 1247 человек, уточняют власти.
"Увеличивается заболеваемость внебольничными пневмониями - 148 заболевших, это в 2,5 раза превышает среднемноголетние значения", - отмечает правительство.
Развернуто шесть госпиталей на 467 коек, медики готовят еще 100 коек на базе городской клинической больницы Благовещенска для пациентов с осложненной внебольничной пневмонией с подтвержденным коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф