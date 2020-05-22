В Приамурье число случаев COVID-19 выросло до 317

"Коэффициент распространения инфекции вырос. Если 19 мая он составлял 1,5, то в последние два дня - 1,8. Сокращается количество свободных коек ... Территориально самые высокие показатели в Шимановске. Там мы сейчас отмечаем стабилизацию ситуации. Наиболее сложная ситуация в Благовещенске, где под медицинским наблюдением находится 634 человека, и в Свободном, где 291 контактных", - цитирует правительство главного санитарного врача Приамурья Ольгу Курганову.