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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T10:42
https://ria.ru/20200522/1571822417.html
В Москве за сутки выявили 2988 случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571792944_0:20:2982:1697_1036x0_80_0_0_22594778de618181db5311987d24583f.jpg
РИА Новости

В Москве за сутки выявили 2988 случаев заражения коронавирусом

10:40 22.05.2020 (обновлено: 10:42 22.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Наибольшее число выявленных за сутки в РФ случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 2988, третий день подряд этот показатель в столице не превышает 3 тысяч, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.
За сутки в РФ зарегистрированы 8894 новых случая. "Распределение по субъектам: Москва - 2988, Московская область - 824, Санкт-Петербург - 389", - говорится в сообщении.
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Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Москве 20 мая впервые за три недели опустился ниже 3 тысяч – 2699. Накануне было – 2913.
Также за сутки 202 новых случая зафиксированы в Нижегородской области, 150 - в Красноярском крае, 138 - в Ростовской области, 135 - в Свердловской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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