В Москве за сутки выявили 2988 случаев заражения коронавирусом

Врачи оценили эффективность "лекарства Трампа" в борьбе с коронавирусом

Врачи оценили эффективность "лекарства Трампа" в борьбе с коронавирусом

Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Москве 20 мая впервые за три недели опустился ниже 3 тысяч – 2699. Накануне было – 2913.