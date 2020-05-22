В Москве за сутки выявили 2988 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Наибольшее число выявленных за сутки в РФ случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 2988, третий день подряд этот показатель в столице не превышает 3 тысяч, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.
За сутки в РФ зарегистрированы 8894 новых случая. "Распределение по субъектам: Москва - 2988, Московская область - 824, Санкт-Петербург - 389", - говорится в сообщении.
Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Москве 20 мая впервые за три недели опустился ниже 3 тысяч – 2699. Накануне было – 2913.
Также за сутки 202 новых случая зафиксированы в Нижегородской области, 150 - в Красноярском крае, 138 - в Ростовской области, 135 - в Свердловской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.