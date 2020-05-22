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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T10:39
https://ria.ru/20200522/1571822381.html
В России число пациентов, вылечившихся после COVID-19, выросло до 99 825
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767313_0:0:2923:1645_1036x0_80_0_0_cfb3824b7e876d15a8bf958c22824687.jpg
РИА Новости

В России число пациентов, вылечившихся после COVID-19, выросло до 99 825

10:39 22.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Врачи. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. За сутки после коронавируса в России выписаны 7 144 человека, всего выздоровели 99 825, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
"За последние сутки выписано 7 144 человека... За весь период выписано 99 825 человек", - говорится в сообщении.
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В частности, 2,9 тысячи человек выписаны за сутки в Москве, 418 - в Подмосковье, 393 - в Дагестане, 250 - в Нижегородской области, 246 - в Татарстане, 198 - в Санкт-Петербурге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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