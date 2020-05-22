В России число пациентов, вылечившихся после COVID-19, выросло до 99 825

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. За сутки после коронавируса в России выписаны 7 144 человека, всего выздоровели 99 825, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
"За последние сутки выписано 7 144 человека... За весь период выписано 99 825 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 2,9 тысячи человек выписаны за сутки в Москве, 418 - в Подмосковье, 393 - в Дагестане, 250 - в Нижегородской области, 246 - в Татарстане, 198 - в Санкт-Петербурге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.