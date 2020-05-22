В России за сутки умерли 150 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Число скончавшихся за сутки пациентов с коронавирусом в России составило 150, за все время - 3 249 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
До этого наибольшее число умерших за сутки было зарегистрировано 20 мая - 135 человек.
"За последние сутки умерли 150 человек... Умерли за весь период 3 249 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 73 человека за сутки скончались в Москве, 24 - в Дагестане, 13 - в Подмосковье, четверо - в Нижегородской области.