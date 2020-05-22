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2020-05-22T12:15
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РЖД начали продавать маски и перчатки в "Сапсанах"
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РИА Новости

РЖД начали продавать маски и перчатки в "Сапсанах"

11:06 22.05.2020 (обновлено: 12:15 22.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве
Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. РЖД начали продавать маски и перчатки в высокоскоростных поездах "Сапсан", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, а бумажный каталог с товарами утилизируется после пользования им пассажиром, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"В высокоскоростных поездах "Сапсан" возобновлена продажа непродовольственных товаров, в том числе продукции первой необходимости (защитных масок, перчаток, антисептиков)", - сообщили в пресс-службе в пятницу.
Товары можно приобрести у проводника, осуществляющего продажу на борту с мобильной тележки, также средства индивидуальной защиты доступны для заказа через бортовую информационно-развлекательную систему.
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"После предоставления пассажиру индивидуального каталога "СапсанShop" производится его утилизация", - отметили в РЖД.
Там добавили, что в других поездах дальнего следования в настоящее время продаются товары первой необходимости, к которым относятся дезинфицирующие средства, влажные и сухие салфетки, гигиенические дорожные наборы, наборы для душа.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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