РЖД начали продавать маски и перчатки в "Сапсанах"

Поезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. РЖД начали продавать маски и перчатки в высокоскоростных поездах "Сапсан", курсирующих между Москвой Санкт-Петербургом , а бумажный каталог с товарами утилизируется после пользования им пассажиром, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"В высокоскоростных поездах "Сапсан" возобновлена продажа непродовольственных товаров, в том числе продукции первой необходимости (защитных масок, перчаток, антисептиков)", - сообщили в пресс-службе в пятницу.

Товары можно приобрести у проводника, осуществляющего продажу на борту с мобильной тележки, также средства индивидуальной защиты доступны для заказа через бортовую информационно-развлекательную систему.

"После предоставления пассажиру индивидуального каталога "СапсанShop" производится его утилизация", - отметили в РЖД.

Там добавили, что в других поездах дальнего следования в настоящее время продаются товары первой необходимости, к которым относятся дезинфицирующие средства, влажные и сухие салфетки, гигиенические дорожные наборы, наборы для душа.