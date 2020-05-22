В Совфеде прокомментировали выход США из Договора по открытому небу

США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободных от обязательств в рамках этого документа. Причиной они назвали якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.

"С выходом США из этого договора уровень международной безопасности, безусловно, понизится", - заявил Морозов.

Он отметил, что США действуют по отработанный схеме: сначала обвинить Россию в нарушениях, затем предложить "исправиться".

"А потом, поскольку исправлять нам нечего, взорвать очередной договор, обеспечивающий международную безопасность. Мы это видели на примере ДРСМД", - констатировал сенатор.

По мнению Морозова, это не блеф, а продуманная долговременная стратегия, рассчитанная на получение односторонних военных преимуществ. "Другое дело, что, как показывает история, этот номер ещё ни разу не удался", - сказал он.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что Москва намерена полностью следовать всем правам и обязательствам Договора по открытому небу до тех пор, пока он действует, и рассчитывает, что все остальные участники договора будут также добросовестно его выполнять.