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2020-05-22T10:25
https://ria.ru/20200522/1571821624.html
В Совфеде прокомментировали выход США из Договора по открытому небу
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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали выход США из Договора по открытому небу

10:25 22.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Морозов
Олег Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. С выходом США из Договора по открытому небу уровень международной безопасности, несомненно, понизится, при том, что Вашингтон планирует таким шагом получить односторонние военные преимущества, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов.
США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободных от обязательств в рамках этого документа. Причиной они назвали якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.
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"С выходом США из этого договора уровень международной безопасности, безусловно, понизится", - заявил Морозов.
Он отметил, что США действуют по отработанный схеме: сначала обвинить Россию в нарушениях, затем предложить "исправиться".
"А потом, поскольку исправлять нам нечего, взорвать очередной договор, обеспечивающий международную безопасность. Мы это видели на примере ДРСМД", - констатировал сенатор.
По мнению Морозова, это не блеф, а продуманная долговременная стратегия, рассчитанная на получение односторонних военных преимуществ. "Другое дело, что, как показывает история, этот номер ещё ни разу не удался", - сказал он.
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Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что Москва намерена полностью следовать всем правам и обязательствам Договора по открытому небу до тех пор, пока он действует, и рассчитывает, что все остальные участники договора будут также добросовестно его выполнять.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
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Выход США из Договора по открытому небуДоговор по открытому небуДональд ТрампОлег МорозовСовет Федерации РФАлександр ГрушкоСШАВ мире
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