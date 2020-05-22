В ВС Украины зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

КИЕВ, 22 мая – РИА Новости. Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины, всего болеют 48 человек, выздоровели уже 85, сообщил в пятницу пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Двое военнослужащих находятся на стационарном лечении в Ровенском военном госпитале. Один работник ВС Украины (Черновицкая область) лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, по состоянию на пятницу в ВС Украины болеют 48 человек, всего за время пандемии было два летальных случая, выздоровели 85 человек. На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 243 человека.
По последним данным Минздрава Украины, в стране зафиксировано 20148 случаев заражения коронавирусом, из них 588 человек скончались, выздоровели 6585.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.