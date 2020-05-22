В ВС Украины зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

"За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Двое военнослужащих находятся на стационарном лечении в Ровенском военном госпитале. Один работник ВС Украины (Черновицкая область) лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.