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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T10:13
https://ria.ru/20200522/1571821037.html
В ВС Украины зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:72:1024:648_1036x0_80_0_0_8848e5c2381ad01f5a2f92ec7d294d6f.jpg
РИА Новости

В ВС Украины зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

10:13 22.05.2020
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
КИЕВ, 22 мая – РИА Новости. Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины, всего болеют 48 человек, выздоровели уже 85, сообщил в пятницу пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Двое военнослужащих находятся на стационарном лечении в Ровенском военном госпитале. Один работник ВС Украины (Черновицкая область) лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

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По данным пресс-центра, по состоянию на пятницу в ВС Украины болеют 48 человек, всего за время пандемии было два летальных случая, выздоровели 85 человек. На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 243 человека.
По последним данным Минздрава Украины, в стране зафиксировано 20148 случаев заражения коронавирусом, из них 588 человек скончались, выздоровели 6585.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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