Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос 26 мая

"Сообщаем Петру Порошенко о необходимости явиться в Государственное бюро расследований в 11.00 (совпадает с мск) 26 мая 2020 года на допрос в качестве свидетеля", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Порошенко вызвали на допрос по делу, в котором изучаются обстоятельства "перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников".