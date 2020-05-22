Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос 26 мая

КИЕВ, 22 мая – РИА Новости. Экс-президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований 26 мая по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин, сообщила в пятницу пресс-служба бюро.
"Сообщаем Петру Порошенко о необходимости явиться в Государственное бюро расследований в 11.00 (совпадает с мск) 26 мая 2020 года на допрос в качестве свидетеля", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Порошенко вызвали на допрос по делу, в котором изучаются обстоятельства "перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников".
Ранее Госбюро расследований возбудило 16 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Среди прочего они касались госизмены, а также фальсификаций при назначении Владимира Гройсмана премьером якобы при отсутствии коалиции в Верховной раде.