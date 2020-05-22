Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-22T10:25
https://ria.ru/20200522/1571820724.html
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос 26 мая
https://cdn21.img.ria.ru/images/152896/76/1528967670_0:0:2862:1610_1036x0_80_0_0_de2f2038a5748b19358e3e0637413577.jpg
РИА Новости

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос 26 мая

10:09 22.05.2020 (обновлено: 10:25 22.05.2020)
492
© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Михаил Палинчак
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 22 мая – РИА Новости. Экс-президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований 26 мая по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин, сообщила в пятницу пресс-служба бюро.
"Сообщаем Петру Порошенко о необходимости явиться в Государственное бюро расследований в 11.00 (совпадает с мск) 26 мая 2020 года на допрос в качестве свидетеля", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Порошенко вызвали на допрос по делу, в котором изучаются обстоятельства "перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников".
Ранее Госбюро расследований возбудило 16 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Среди прочего они касались госизмены, а также фальсификаций при назначении Владимира Гройсмана премьером якобы при отсутствии коалиции в Верховной раде.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
20 мая, 14:25
Зеленский сравнил свой отдых в Омане с отдыхом Порошенко на Мальдивах
10110010
Обсудить 3
Владимир ГройсманВерховная Рада УкраиныСитуация на УкраинеПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
Рекомендуем
Ким Чен Ын во время визита на завод удобрений к северу от Пхеньяна
СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
Украинский флаг на границе с Россией
На Украине планируют перенести срок постройки "стены" с Россией
Автомобиль полиции
На Украине мужчина расстрелял из охотничьего ружья семь человек
Готовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода
Препарат РФПИ и "ХимРара" для лечения COVID-19 назвали "Авифавир"
Олег Морозов
В Совфеде прокомментировали выход США из Договора по открытому небу
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 Академик Ломоносов в порту Мурманска
Первую в мире российскую плавучую АЭС ввели в промышленную эксплуатацию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Белоруссия будет развивать ракетное производство
Американский военный конвой на севере Сирии
СМИ: американские военные похитили местного жителя на севере Сирии
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Киев ожидает решения трибунала по инциденту в Керчи к 2023 году
Хорст Зеехофер
В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией
Узбекистан
США выделили Узбекистану дополнительные средства на борьбу с COVID-19
Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН
Россия не будет выходить из Договора по открытому небу
Спасатели на месте крушения самолета авиакомпании Пакистанские аваиалинии в Карачи
В Пакистане разбился пассажирский самолет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко возмутил отказ России предоставить полигон для испытания ракеты
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР обвинили силовиков в минировании дорог и полей в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:57Премьер Пакистана заявил о начале расследования авиакатастрофы под Карачи
14:56В Ненецком округе ввели масочный режим
14:55Первую в мире российскую плавучую АЭС ввели в промышленную эксплуатацию
14:54Путин отметил необходимость постоянной готовности коечного фонда
14:53Голикова призвала регионы жестко контролировать соблюдение санитарных мер
14:51В России среднесуточный прирост больных COVID-19 замедлился до 2,8%
14:50Путин потребовал доложить о реализации поручения по поставке лекарств
14:50Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус
14:49Препарат РФПИ и "ХимРара" для лечения COVID-19 назвали "Авифавир"
14:49Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
14:48США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу
14:47В Сети опубликовали переговоры пилота разбившегося самолета в Пакистане
14:46В ДНР заявили, что сбили разведывательный БПЛА украинских военных
14:45Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
14:42В Воронеже на месте строительства медцентра нашли боеприпас времен войны
14:41Франция продолжит соблюдать договор по открытому небу
14:41Рябков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
14:41Путин проводит совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
14:39Лукашенко возмутил отказ России предоставить полигон для испытания ракеты
14:39Суд отправил под домашний арест издателя журнала "Флирт"
Лента новостейМолния