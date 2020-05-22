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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T12:05
https://ria.ru/20200522/1571820327.html
Попова: отдельные последствия COVID-19 для здоровья еще не известны
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564202545_0:49:3134:1812_1036x0_80_0_0_ec171e79947655e6a36e79b20af1c141.jpg
РИА Новости

Попова: отдельные последствия COVID-19 для здоровья еще не известны

10:05 22.05.2020 (обновлено: 12:05 22.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Отдаленные последствия влияния коронавирусной инфекции COVID-19 на здоровье человека в целом сегодня еще не известны, ученые со всего мира занимаются изучением этого вопроса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Этим сейчас занимаются ученые всего мира. Очень важно понимать, как же в дальнейшем организм будет реагировать: он забудет об этом вирусе, просто имея иммунитет, или какие-то последствия в зависимости от тех или иных проявлений, от тяжести заболеваний, будут преследовать его еще какое-то время. Но это вопрос для врачей спустя несколько месяцев, а может быть, даже и лет, потому что отдаленные последствия сегодня, конечно, мы не можем увидеть", - сказала Попова в интервью РИА Новости.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Читайте полный текст интервью Анны Поповой >>
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаОбщество
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