Попова: отдельные последствия COVID-19 для здоровья еще не известны

"Этим сейчас занимаются ученые всего мира. Очень важно понимать, как же в дальнейшем организм будет реагировать: он забудет об этом вирусе, просто имея иммунитет, или какие-то последствия в зависимости от тех или иных проявлений, от тяжести заболеваний, будут преследовать его еще какое-то время. Но это вопрос для врачей спустя несколько месяцев, а может быть, даже и лет, потому что отдаленные последствия сегодня, конечно, мы не можем увидеть", - сказала Попова в интервью РИА Новости.