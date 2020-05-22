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Религия и мировоззрение
2020-05-22T10:23
https://ria.ru/20200522/1571820212.html
Намаз в Ураза-байрам отменили в мечетях Казахстана из-за карантина
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РИА Новости

Намаз в Ураза-байрам отменили в мечетях Казахстана из-за карантина

10:23 22.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода мира. Нур-Султан
Города мира. Нур-Султан
© РИА Новости / Илья Питалев
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АЛМА-АТА, 22 мая - РИА Новости. Праздничный намаз по случаю окончания священного месяца Рамазан (Рамадан) не будет проводиться в мечетях Казахстана в текущем году из-за карантина, сообщило Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК).
Месяц Рамадан – время строгого поста и усиленной молитвы у мусульман – начался 23 апреля. Завершится 30-дневный пост 23 мая, а на следующий день наступит праздник разговения (Ид аль-Фитр, Ораза айт или Ураза-байрам). Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях.
"В исламе любой праздник начинается с поклонения. Согласно шариату, обязательно совершать Айт намаз (праздничная молитва - ред.) с джамаатом (с другими верующими - ред.). Однако в этом году Айт намаз не будет проводиться в мечетях из-за карантинной ситуации в стране", - говорится в сообщении ДУМК на его сайте.
С учетом того, что праздничный Айт намаз не допускается совершать в одиночестве, каждый верующий в праздничный день с утра может совершить у себя дома дополнительный намаз ад-Духа.
Ранее ДУМК предписал верующим провести дома священную для мусульман Ночь предопределения и могущества (Лейлатуль-Кадр) 20 мая.
В Казахстане подтверждено более 7,5 тысячи случаев коронавируса, из них 35 случаев со смертельным исходом. В конце апреля президент республики Касым-Жомарт Токаев сообщил о смягчении карантина в регионах, где ситуацию с коронавирусом удалось взять под контроль. В частности, в стране было частично возобновлено внутреннее авиасообщение. Срок чрезвычайного положения, введенного из-за коронавируса, в республике истек 11 мая.
Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии
Вчера, 18:55Религия и мировоззрение
Массовую молитву на Ураза-байрам отменили в Киргизии из-за коронавируса
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Религия и мировоззрениеРелигияКасым-Жомарт ТокаевНовости - Религия и мировоззрениеКазахстанВ мире
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