Намаз в Ураза-байрам отменили в мечетях Казахстана из-за карантина

АЛМА-АТА, 22 мая - РИА Новости. Праздничный намаз по случаю окончания священного месяца Рамазан (Рамадан) не будет проводиться в мечетях Казахстана в текущем году из-за карантина, сообщило Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК).

Месяц Рамадан – время строгого поста и усиленной молитвы у мусульман – начался 23 апреля. Завершится 30-дневный пост 23 мая, а на следующий день наступит праздник разговения (Ид аль-Фитр, Ораза айт или Ураза-байрам). Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях.

"В исламе любой праздник начинается с поклонения. Согласно шариату, обязательно совершать Айт намаз (праздничная молитва - ред.) с джамаатом (с другими верующими - ред.). Однако в этом году Айт намаз не будет проводиться в мечетях из-за карантинной ситуации в стране", - говорится в сообщении ДУМК на его сайте.

С учетом того, что праздничный Айт намаз не допускается совершать в одиночестве, каждый верующий в праздничный день с утра может совершить у себя дома дополнительный намаз ад-Духа.

Ранее ДУМК предписал верующим провести дома священную для мусульман Ночь предопределения и могущества (Лейлатуль-Кадр) 20 мая.